Замглавы СБУ подал в суд на журнал «Новое Время»

Первый заместитель главы Службы безопасности Павел Демчина подал иск в Подольский районный суд Киева на издательский дом «Медиа-ДК», который издает журнал «Новое Время».

Как сообщает издание, ранее адвокат Демчины направил в редакцию НВ два обращения: в одном он требовал опровергнуть опубликованную в статье информацию о том, что замглавы СБУ причастен к образованию монополии компаний, близких к Виктору Медведчуку, на рынке сжиженного газа; вдругом высказывал претензии к цитате главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина, в рамках статьи о давлении на антикоррупционеров.

"Шабунин считает, что за организацией акций против него и Устиновой стоит Павел Демчина, первый замглавы СБУ, который таким образом отреагировал на иск ЦПК против службы с требованием обнародовать декларации ее руководства", – говорится, в частности, в статье журнала «Травля борцов с коррупцией. Антикоррупционеры стали объектом преследований со стороны чиновников и правоохранителей».

Сам Шабунин выступает соответчиком по иску.

Фото: nv.ua