Замглавы СБУ подал в суд на «Громадське», «UA:Перший», «24», Лещенко и Гнапа

Заместитель председателя Службы безопасности (СБУ) Павел Демчина подал иск в Шевченковский райсуд Киева к ряду СМИ о защите деловой репутации в связи с мартовским расследованием проекта «Слідство.Інфо».

Как сообщает пресс-служба «Громадського ТБ», получившего повестку об этом вчера, 14 ноября, иск касается материала «Демчина из другой жизни»: тайное состояние скандального заместителя главы СБУ».

Этот материал, кроме «Громадського», под разными названиями опубликовали телеканалы «UA:Перший» и «24», а также в своих соцсетях народный депутат Сергей Лещенко и основатель агентства журналистских расследований и ведущий программы «Слідство.Інфо» Дмитрий Гнап. Все они являются соответчиками по делу.

Замглавы СБУ требует опровержения 30 утверждений относительно своего состояния и карьерного роста, которые, по его словам, являются недостоверными.

Первое заседание суда по этому делу назначено на 6 декабря.

Напомним, в сентябре Демчина подал иск в Подольский райсуд на издательский дом «Медиа-ДК», который издает журнал «Новое Время» из-за статьи «Травля борцов с коррупцией. Антикоррупционеры стали объектом преследований со стороны чиновников и правоохранителей».

Фото: hromadske.ua