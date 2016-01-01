Заложники бюрократизма: жалобу Седлецкой рассмотрят позже

Рассмотрение апелляционной жалобы журналистки «Схем» Натальи Седлецкой на предоставление ГПУ доступа к личной информации с ее телефона отложено до 18 сентября.

«Поскольку материалы уголовного производства не поступили в Апелляционный суд от Печерского районного суда, заседание перенесли. Я надеюсь, что к этому времени документы поступят в суд», - рассказала в комментарии «Громадському» адвокат Вера Крат.

Наталья Седлецкая и ее адвокат намерены обжаловать решение Печерского суда, позволяющего прокурорам получить доступ к информации о звонках, смс-сообщениях и местонахождении с телефона журналистки за 17-месячный период (с июля 2016 по ноябрь 2017).

Напомним, Наталья Седлецкая проходит свидетелем по делу о разглашении государственной тайны директором НАБУ Артёмом Сытником. В связи с этим Печерский суд Киева постановил, что ГПУ может получить доступ к личной информации с мобильного устройства, принадлежащего корреспондентке. Это вызвало шквал негодования у коллег Седлецкой и правозащитных организаций, в том числе Комитета по защите прав журналистов.

Позднее на предложение «Радио Свобода» выступить в прямом эфире и дать пояснения действиям ГПУ генпрокурор Юрий Луценко ответил отказом. Однако уже 11 сентября чиновник дал интервью изданию Цензор.НЕТ. Тогда редакция “свободовской” программы “Схемы” написала собственные комментарии на заявления генерального прокурора. По мнению редакции, в своих объяснениях по поводу резонансного дела Юрий Луценко допустил ряд неточностей и упустил из виду важные вопросы.

Фото: кадр из YouTube