Заложник образа Трампа: аудитория отвернулась от нового шоу Алека Болдуина

Некоторые издания винят в «пшике» выход ребута «Зачарованных», который откусил порядочный процент аудитории у воскресных шоу. Но не исключено, что все дело в самом Болдуине, который так хорошо вжился в роль Дональда Трампа на SNL и выглядит сдувшимся в роли интервьюера.

Напомним, на недавнем заседании Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания адаптировал три иностранных телеканала – о здоровом образе жизни WNESS TV, британских короткометражных фильмов Shorts TV и эротический Barely Legal.

Фото: YouTube ABC