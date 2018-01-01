Заложник образа Трампа: аудитория отвернулась от нового шоу Алека Болдуина

Когда в марте 2018 года вышел пилотный выпуск «Воскресенья с Алеком Болдуином», критики разнесли его в пух и прах. Но все надеялись, что спустя полгода, к полноценному запуску «Шоу Алека Болдуина», ошибки будут учтены. Не тут-то было: первый эпизод персонального ток-шоу актера получил самый низкий рейтинг среди воскресных американских программ.
«"Свергнуть правительство?" Алек Болдуин со своим новым шоу не может свергнуть даже сериал "Мадам госсекретарь" от CBS», – глумится Entertainment Weekly, цитируя недавнее выступление актера.
Дело в том, что 14 октября первый эпизод «Шоу Алека Болдуина» на телеканале ABC посмотрели только 2,2 млн зрителей, из которых на категорию 18-49 лет приходится 0,4 млн. Ему не удалось обойти даже повтор «Симпсонов» на телеканале Fox.
Быть может, все дело в гостях программы: в то время как для последующих выпусков припасены такие герои, как Ким Кардашьян и Майкл Майерс, героями первого эпизода стали Роберт Де Ниро и Тараджи Хенсон («Скрытые фигуры») – талантливые актеры, интересные собеседники, но явно не те люди, ради которых лишний миллион американцев переключит канал.
Некоторые издания винят в «пшике» выход ребута «Зачарованных», который откусил порядочный процент аудитории у воскресных шоу. Но не исключено, что все дело в самом Болдуине, который так хорошо вжился в роль Дональда Трампа на SNL и выглядит сдувшимся в роли интервьюера.
Напомним, на недавнем заседании Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания адаптировал три иностранных телеканала – о здоровом образе жизни WNESS TV, британских короткометражных фильмов Shorts TV и эротический Barely Legal.
Фото: YouTube ABC