Залили газом: очередной журналист пострадал от действий полиции

«Один из полицейских видел, что я снимаю, и зарядил мне газом в глаза по полной программе. Я в прямом смысле ослеп минут на 10, – рассказывает Ефрем Лукацкий. – Я стоял не в толпе, кричал ему «Пресса», но полицейского это не остановило».

Применивший спецсредство к журналисту полицейский успел попасть в объектив его камеры. Первую помощь Лукацкому оказали девушка из «Национального корпуса» и девушка-парамедик, присутствующая на месте драки. Заявление журналист подавать не стал, объяснив это тем, что среди пострадавших от действий полиции есть те, кто пострадали намного серьезнее.

«К сожалению, мы фиксируем уже очередное проявление агрессии против журналистов со стороны правоохранителей, – отмечает председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. – Но при этом журналистскому сообществу неизвестны результаты предыдущих расследований – ни служебных, ни уголовных. Мы понимаем все сложности Национальной полиции при реагировании на беспорядки, но требуем неприкосновенности и защиты журналистов, выполняющих свой профессиональный долг».

Напомним, что согласно Индексу физической безопасности журналистов Украины, в первом полугодии 2018 года зафиксировано 45 проявлений физической агрессии в отношении журналистов. Из них 7 инцидентов, когда в нападениях на сотрудников СМИ обвиняются полицейские или работники силовых ведомств.