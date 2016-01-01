Законопроект об украинском языке на ТВ Рада может принять на ближайшей сессии

В ближайшее время в Верховную Раду будет внесен доработанный проект закона, устанавливающий квоту на украинский язык на телевидении. Об этом рассказал в интервью «Телекритике» владелец телеканала «Эспрессо», народный депутат Николай Княжицкий.

"На следующей неделе собираемся перерегистрировать законопроект об украинском языке на ТВ: чтобы его было не менее 75% в эфире. Теперь к нему присоединились еще и другие авторы, внесено несколько правок, и мы планируем выносить документ на ближайшую парламентскую сессию", - сказал он.

Кроме того, по словам Княжицкого, парламентарии совместно с Нацсоветом по телевидению и радиовещанию работают над усовершенствованием закона о прозрачности медиасобственности.

Что касается законопроекта о государственной поддержке кинематографа, который был ветирован президентом, то он уже доработан. "Внесли и согласовали с АП (Администрацией президента. - ТК) все правки, которые президент предлагал. Теперь, по процедуре, президент должен вернуть законопроект в парламент. И все мы очень ждем. Почему он этого не делает, я не знаю", - уточнил нардеп.

Напомним, в конце 2016 года в Раде был зарегистрирован законопроект № 5313 относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации. В частности, он предусматривает, что в общем объеме вещания общенациональных каналов, передачи и (или) фильмы на украинском языке должны составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.