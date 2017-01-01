Законопроект об обязательном сурдопереводе на ТВ внесен в Раду

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 6031, предусматривающий улучшение доступа к информации лиц с нарушением слуха.

Законопроект предлагает в 2017 году установить долю общего объема телевизионного суточного вещания, адаптированного для восприятия лицами с нарушениями слуха путем перевода на жестовый язык или субтитрования в размере не менее 10% (кроме рекламы), к 2018 году - 20%, а к/или с 2020 года - 50%. При этом должно учитываться жанровое распределение программ и передач в соответствии с требованиями, установленными Нацсоветом по ТВ и радиовещанию.

В случае несоблюдения телеканалами этих квот регулятор должен будет оштрафовать их. Штраф составляет 5% размера лицензионного сбора.

Кроме информационный программ, переводиться на язык жестов или сопровождаться субтитрами должны и предвыборная агитация, в частности политическая реклама, результаты опросов общественного мнения, связанные с выборами депутатов, и официальное обнародование результатов выборов. То же касается информации, связанной с объявлением референдумов и т.д., расписания программ, фильмов и др.

Напомним, о разработке законопроекта, предусматривающего улучшение доступа к информации лиц с нарушениями слуха, Госкомтелерадио сообщило в августе. А в декабре этот проект закона был одобрен правительством.

Летом ТСН.ua начал транслировать выпуски программы ТСН с сурдопереводом: