Задержанного в Киеве узбекского журналиста отпустили из-под стражи

Прокуратура приняла решение освободить из-под стражи узбекского оппозиционного журналиста Нарзулло Охунжонова. Об этом Институтумассовой информации сообщил его адвокат Алексей Федоров.

"Он уже дома. Его освободили сегодня (18 октября. – ТК) после обеда, уже где-то около 13 часов мы его забрали", – сказал адвокат, добавив, что состояние здоровья журналиста ухудшилось.

Более подробной информации Федоров не смог предоставить, ссылаясь на отсутствие у него решения об освобождении.

Напомним, Нарзулло Охунжонов был задержан в аэропроту «Киев» 20 сентября. Интерпол объявил его в розыск за совершение правонарушения связанного с мошенничеством. Между тем в Украинском Хельсинском союзе по правам человека уверены, что Узбекистан разыскивает журналиста из-за его профессиональной деятельности, поскольку он писал статьи о преступлениях власти. Находясь в здании аэропорта, Ахунжонов написал заявление о получении статуса беженца.

25 сентября Соломенский районный суд Киева арестовал журналиста на 40 суток.

Фото: Facebook Нарзулло Ахунжонова