Задержанный в Минске во время протестов журналист объявил голодовку

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.

Журналист был задержан 25 марта, когда освещал разгон силовиками в центре Минска людей, собравшихся отпраздновать День свободы – девяносто девятую годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году.

Борозенко после задержания был осужден судом Московского района Минска к 15 суткам административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве.

Сотрудник милиции Вариончик, свидетельствующий в суде, заявил, что Борозенко выкрикивал нецензурные выражения и не представился журналистом. Представитель ОМОНа Михалевич заявил суду, что Борозенко выражал недовольство декретом президента Лукашенко о предупреждении социального иждивенчества, именуемым в народе «декретом о тунеядстве».

Журналист назвал утверждения сотрудников правоохранительных органов не соответствующими действительности и предложил ознакомиться с видео задержания, которое сняли коллеги.

Напомним, во время протестов в Минске также была задержана украинская журналистка Кристина Бердинских.

Фото: Радио Свобода