Задержаны подозреваемые в нападении на полтавского журналиста

«Установлено, что человек, который является местным журналистом, для разговора с главой Полтавского отделения одной из партий пришел в его офис. В это время в помещение зашли молодые люди, один из которых начал нецензурно выражаться в адрес журналиста, а потом начал наносить многочисленные удары последнему. После этого к потерпевшему подошел еще один молодой человек 1992 года рождения., который начал кулаками бить журналиста по лицу», - сообщается на сайте правоохранительных органов.

Судмедэкспертиза показала, что пострадавший журналист получил перелом нижней челюсти со смещением, а также закрытую черепно-мозговую травму.

В случае, если вина двух подозреваемых будет доказана, их ждет наказание исправительными работами или лишение свободы на срок до трех лет (согласно статье об умышленном средней тяжести телесном повреждении, совершенном группой лиц, Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в мае в офисе полтавской организации СПУ ведущего проекта «ШоУНас» Ярослава Журавля избили неизвестные.