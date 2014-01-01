За три года 36% украинских журналистов-фрилансеров сталкивались с угрозами

Почти треть (36%) украинских журналистов-фрилансеров сталкивались с угрозами физического насилия или пострадали от нападений, связанных с их журналистской деятельностью, начиная с 2014 года. Об этом свидетельствуют результаты февральского анонимного опроса журналистов-фрилансеров, проведенного британским фондом Rory Peck Trust совместно с Институтом массовой информации (ИМИ).

По словам 50% опрошенных, угрозы и нападения не изменили их отношения к работе.

Кроме того, согласно исследованию, 35% украинских журналистов-фрилансеров имеют опыт работы в зонах боевых действий, но 12% из них не имеют никакого защитного оборудования или индивидуальной аптечки, а 19% - не проходили тренинги по безопасности или домедицинской помощи начиная с 2015 года. 59% респондентов, работающих в зоне боевых действий, указали, что нуждаются в прохождении дополнительных тренингов по безопасности.

Больше половины журналистов-фрилансеров (59%) отметили, что хотели бы получать психологическую помощь, из-за вызовов, связанных с их профессиональной деятельностью. А 75% опрошенных чувствовали те или иные симптомы, которые могут свидетельствовать о депрессии.