За скандальный законопроект №6688 завтра голосовать не будут

Они согласны с тем, что он требует доработки. Об этом они сообщили во время дискуссии с представителями медиа и интернет-сообщества, инициированной Национальным союзом журналистов.

«Законопроект на данный момент включен в повестку дня, и может произойти голосование за него в первом чтении. В таком случае я, как его автор, буду выступать за отправку его на доработку. Если надо, лично подойду к спикеру, чтобы это сообщить», – пообещал Иван Винник.