ТЕЛЕКРИТИКА

За скандальный законопроект №6688 завтра голосовать не будут

Общество

Инициаторы законопроекта депутаты Иван Винник и Дмитрий Тымчук заявили, что 10 июля на заседании Верховной рады готовы выступить против голосования за свой же проект.


Они согласны с тем, что он требует доработки. Об этом они сообщили во время дискуссии с представителями медиа и интернет-сообщества, инициированной Национальным союзом журналистов.

«Законопроект на данный момент включен в повестку дня, и может произойти голосование за него в первом чтении. В таком случае я, как его автор, буду выступать за отправку его на доработку. Если надо, лично подойду к спикеру, чтобы это сообщить», – пообещал Иван Винник.

Общество

«Роскомнадзор» в Украине не прошел, но расслабляться не стоит

Напомним, что 5 июля Верховная рада не стала голосовать за включение законопроекта №6688 в повестку дня. Представители коалиции «За свободный интернет» и многие другие общественные организации призвали депутатов не поддерживать этот проект, опасаясь, что он введет в Украине интернет-цензуру.

Статьи по теме

Главное в разделе

Общество

Матч «Колумбия – Англия» испортил вечер актерам мюзикла «Титаник»

Общество

Украинский журналист в плену ДНР объявил голодовку

Популярное на Телекритике



Дуся

Бывшая ведущая «Орла и Решки» предложила поклонникам выплеснуть негатив, но нарвалась на осуждение

Бизнес

«У Нацсовета еще есть шанс»: Ольга Герасимюк – о ситуации вокруг регулятора

Культура

Создатели фильма о Стусе воссоздадут историческую акцию протеста во время показа ленты Параджанова

Бизнес

Утреннюю программу на «UA:Первый» закрывают из-за интервью с Тимошенко