За скандальный законопроект №6688 завтра голосовать не будут

Инициаторы законопроекта депутаты Иван Винник и Дмитрий Тымчук заявили, что 10 июля на заседании Верховной рады готовы выступить против голосования за свой же проект.
Они согласны с тем, что он требует доработки. Об этом они сообщили во время дискуссии с представителями медиа и интернет-сообщества, инициированной Национальным союзом журналистов.
«Законопроект на данный момент включен в повестку дня, и может произойти голосование за него в первом чтении. В таком случае я, как его автор, буду выступать за отправку его на доработку. Если надо, лично подойду к спикеру, чтобы это сообщить», – пообещал Иван Винник.
Напомним, что 5 июля Верховная рада не стала голосовать за включение законопроекта №6688 в повестку дня. Представители коалиции «За свободный интернет» и многие другие общественные организации призвали депутатов не поддерживать этот проект, опасаясь, что он введет в Украине интернет-цензуру.