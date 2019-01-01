За расследование об имуществе и паспортах Семочко тянет журналистов в суд

Об этом сообщает Bihus.Info.

Согласно информации на государственном портале «Судебная власть», слушаться дело будет в Голосеевском райсуде Киева. Судьей, согласно автораспределению, назначена Александра Колдина.

Семочко подал иск к автору расследования «Разведка по почкам» Лесе Ивановой, ведущему программы «Наші гроші» Денису Бигусу, а также ЧАО «ТРК Люкс» – юридическому лицу «24 канала», который транслировал программу.

Это иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении якобы недостоверной информации. Какую именно информацию Семочко хочет опровергнуть – пока неизвестно, отмечают журналисты.

По мнению юристов проекта Bihus.Info, иск Семочко может быть расценен как попытка давления на журналистов, поскольку сейчас информация, изложенная в журналистском расследовании, проверяется в рамках двух уголовных производств – НАБУ и СБУ.

Семочко подал иск к журналистам, не дождавшись результатов официальных расследований этих органов.

Как сообщалось, в расследовании программы «Наші Гроші» рассказывалось о бывшем чиновнике СБУ, а ныне первом замглавы Службы внешней разведки Сергее Семочко.

В частности. речь шла о том, как Семочко, во главе экономической контрразведки СБУ, вмешивался в закупку лекарств для диализа, что повлекло остановку закупок и недостаток препаратов.

Журналистам, несмотря на засекреченную декларацию, удалось также вычислить семью чиновника и обнаружить, что за последние три года ее члены купили три имения в Козине общей стоимостью около 8 млн долларов, что не коррелирует с официальными доходами семьи.

Кроме того, оказалось, что семья новоиспеченного разведчика имеет российские паспорта и часто бывает на территории аннексированного Крыма.

После выхода в эфир журналистского расследования НАБУ зарегистрировало производство по подозрению Семочко в возможном незаконном обогащении, а СБУ соответственно – по подозрению в возможной госизмене.

Стоит отметить, что программа кроме «24 канала» также выходит в эфире общественного канала «Перший».

Напомним, после выхода программы Семочко дал интервью телеканалу ZIK. После этого журналист ZIK Александр Мамай, который взял интервью у Семочко, заявил, что ему от этого «противно». Интервью имело признаки постановки.