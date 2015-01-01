За подножку беженцу венгерского телеоператора приговорили к трем годам условно

Об этом пишет ВВС.

В сентябре 2015 года сотрудница телеканала N1TV снимала мигрантов у границе Сербии и Венгрии. Когда группа беженцев стала прорываться через полицейский кордон, Ласло пнула ногой двух человек, включая девочку-подростка, а также поставила подножку мужчине с ребенком на руках.

Этот поступок попал в объективы камер других журналистов, и вскоре Ласло уволили с работы.

Адвокат оператора заявил в суде, что она действовала в рамках самообороны.

"Я повернулась и увидела несколько сотен людей, несущихся на меня. Это было очень страшно", - сказала сама Ласло, которая расплакалась в суде.

Девушка пожаловалась на то, что стала объектом травли и получала в свой адрес угрозы. Судья Иллес Нанаси отклонил доводы защиты и постановил, что поведение оператора "идет вразрез с общественными нормами". Ласло намерена обжаловать решение суда.