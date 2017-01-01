За осужденного блогера: «Репортеры без границ» требуют заморозить торговые соглашения с Вьетнамом

Как сообщает сайт организации «Репортеры без границ», вчера на итоговом судебном заседании по делу Ле Дин Луонга свидетелям защиты не разрешили давать показания, а самого блогера осудили на 20 лет заключения. Это самый длительный приговор, полученный гражданином Вьетнама за попытку информирования общественности.

Ле Дин Луонг был арестован в июле 2017 года за то, что написал на странице в Facebook под псевдонимом Lo Ngoc о ряде социальных проблем во Вьетнаме. Так, в одном из постов блогер раскритиковал тайваньскую сталелитейную компанию Formosa, завод которой в центральной провинции Ха-Тинь виноват в крупной морской экологической катастрофе. По мнению Ле Дин Луонга, правительство не предоставило никакого адекватного ответа на действия Formosa.

«Чрезвычайно суровое наказание, которому подвергнут Ле Дин Луонг, еще раз свидетельствует о тревожной тенденции, которая прослеживается в среде нынешнего руководства вьетнамской коммунистической партии, усиливающей преследование блогеров», – заявил Дэниел Бастард, глава Азиатско-Тихоокеанского бюро RSF.