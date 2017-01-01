За осужденного блогера: «Репортеры без границ» требуют заморозить торговые соглашения с Вьетнамом

Вчера вьетнамского блогера Ле Дин Луонга осудили на рекордные для такого дела 20 лет тюремного заключения за «действия, направленные на свержение народной власти». В связи с этим «Репортеры без границ» (RSF) призывают Европейский парламент блокировать любые торговые отношения с Вьетнамом.
Как сообщает сайт организации «Репортеры без границ», вчера на итоговом судебном заседании по делу Ле Дин Луонга свидетелям защиты не разрешили давать показания, а самого блогера осудили на 20 лет заключения. Это самый длительный приговор, полученный гражданином Вьетнама за попытку информирования общественности.
Ле Дин Луонг был арестован в июле 2017 года за то, что написал на странице в Facebook под псевдонимом Lo Ngoc о ряде социальных проблем во Вьетнаме. Так, в одном из постов блогер раскритиковал тайваньскую сталелитейную компанию Formosa, завод которой в центральной провинции Ха-Тинь виноват в крупной морской экологической катастрофе. По мнению Ле Дин Луонга, правительство не предоставило никакого адекватного ответа на действия Formosa.
«Чрезвычайно суровое наказание, которому подвергнут Ле Дин Луонг, еще раз свидетельствует о тревожной тенденции, которая прослеживается в среде нынешнего руководства вьетнамской коммунистической партии, усиливающей преследование блогеров», – заявил Дэниел Бастард, глава Азиатско-Тихоокеанского бюро RSF.
Бастард напомнил, что в конце этого года Европейский союз должен ратифицировать соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, однако RSF призывает членов Европарламента заморозить любое такое соглашение, чтобы «избежать поддержки нарушений свободы информирования» в государстве.
«Репортеры без границ» получили копию обвинительного заключения по делу Ле Дин Луонга и были удивлены тем, что оно основано исключительно на анализе данных учетной записи блогера в Facebook, а не только на содержании его сообщений (как это было ранее с другими осужденными вьетнамскими блогерами). Международная организация уверена, что подобные судебные разбирательства являются показателем пессимистичного будущего вьетнамского интернета.
Правительство страны два месяца назад уже приняло один жесткий закон о киберпреступности. Согласно новому закону, который вступит в силу в январе 2019 года, платформы вроде Facebook должны будут подвергать цензуре весь контент, рассматриваемый правительством как «спорный», хранить все пользовательские данные во Вьетнаме и передавать эти данные властям по запросу.
Напомним, традиционные вьетнамские СМИ находятся под полным котролем правящей партии. Страна занимает 175 место из 180 по индексу свободы прессы RSF за 2018 год.
Фото: datviet.com