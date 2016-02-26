За год СБУ запретила въезд в Украину 61 российскому журналисту

В течение 2016 года Служба безопасности Украины запретила въезжать в страну 1374 иностранным гражданам, из которых 523 являются россиянами, сообщается на сайте спецслужбы.
Из общего числа 394 иностранцам запрещен въезд в связи с их деятельностью, которая угрожает национальной безопасности государства.
Что касается граждан России, которым запрещено въезжать в нашу страну, то 44 из них являются военнослужащими, а 61 - журналист. "Принудительно выдворены/возвращены с территории Украины 20/64 иностранных граждан", - говорится в сообщении.
Фото: tvc.ru
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