ТЕЛЕКРИТИКА

За год СБУ запретила въезд в Украину 61 российскому журналисту

Общество

В течение 2016 года Служба безопасности Украины запретила въезжать в страну 1374 иностранным гражданам, из которых 523 являются россиянами,  сообщается на сайте спецслужбы.

Из общего числа 394 иностранцам запрещен въезд в связи с их деятельностью, которая угрожает национальной безопасности государства.

Что касается граждан России, которым запрещено въезжать в нашу страну, то 44 из них являются военнослужащими, а 61 - журналист. "Принудительно выдворены/возвращены с территории Украины 20/64 иностранных граждан", - говорится в сообщении.

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Напомним, в марте СБУ на три года запретила российскому журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили въезд в Украину. В октябре такой запрет СБУ коснулся певицы Наташи Королевой, а в ноябре - звезд сериала «Сваты», российских актеров Людмилы Артемьевой и Николая Добрынина.

Фото: tvc.ru


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