За что в 2017 году дают Пулитцеровскую премию по журналистике

Серия расследований о Дональде Трампе, «Панамский архив» и полицейский произвол в Нью-Йорке. «Телекритика» предлагает ознакомиться с победителями журналистских номинаций Пулитцеровской премии-2017.
Служение обществу. The New York Daily News и ProPublica
Победа присуждена за расследование о нью-йоркских полицейских, которые выселяли из домов людей, не совершивших никаких преступлений, а также забирали бизнесы у владельцев магазинов.
Журналистка Сара Райли совместно с некоммерческой организацией ProPublica подготовила серию публикаций (всего 12) о произволе полицейских в Нью-Йорке. Они изучили более 1100 случаев злоупотребления полицейскими своими полномочиями.
Жильцов, например, выгоняли из домов из-за подозрения полицейских, что жилье используется не по назначению. Иммигрантку из Нигерии арестовали за то, что она пользовалась незнакомой полицейским пудрой для своих религиозных обрядов. Обвинения все же сняли, но ее вместе с пятью детьми позже выселили из дома. Журналистка также выяснила, что в большинстве случае суд встает на сторону полиции. Более того, в 80% случаев подобный полицейский произвол происходил в районах, где большинство населения не белое.
«Gazette-Mail получила свою первую Пулитцеровскую премию в истории»
"Эта Пулитцеровская премия является не только высоким признанием упорства и таланта Сары Райли, но и демонстрацией важности сотрудничества в сегодняшней конкурентной среде, а также первоклассного редакционного руководства", – сказал сопредседатель и соиздатель Daily News Эрик Гертлер.
Отметим, что после публикации расследований полиция Нью-Йорка ввела новые гарантии в процессе выселения жителей из их домов и вскоре таких случаев стало значительно меньше. В феврале 2017 года городской совет принял ряд решений, которые обезопасили граждан в подобных ситуациях.
Срочные новости. The East Bay Times
Премия присуждена за освещение пожара на «Корабле-призраке» в Окленде, в результате которого погибли 36 человек, и за последующие материалы, которые выявили неспособность города предпринять действия, которые могли бы ему помешать.
В конце прошлого года в Окленде загорелся склад. Это помещение не было предназначено для жилья, однако там поселилась группа художников, которая устраивала на складе вечеринки. Во время концерта электронной музыки, там случился пожар, из ста человек погибли 36. Это был крупнейший пожар в истории города. Журналисты газеты The East Bay Times провели расследование и узнали, что причиной пожара стало возгорание проводки. Авторы расследования также получили доступ к электронной переписке владельцев склада и выяснили, что владельцы помещения знали об аварийном состоянии электрики, однако ничего не предпринимали и продолжали сдавать помещение в аренду.
Исполнительный редактор East Bay Times Нил Чейз сказал, что издание внесет $15 тыс. призовых денег в фонд для семей – жертв пожара.
Расследование. The Charleston Gazette-Mail
Журналист Эрик Айр провел расследование, которое показало, что за шесть лет (2007-2012) оптовые торговцы лекарственными средствами продали 780 млн обезболивающих таблеток гидрокодона и оксикодона, а 1728 жителей штата Западная Вирджиния получили смертельную передозировку этими препаратами. Журналист смог доказать, что к росту передозировок и смертности привела деятельность фармацевтических компаний, которые буквально наводнили штат опиоидными препаратами.
В своем обращении к редакции газеты после объявления Пулитцера представитель жури сказал, что награда отражает важность проблемы злоупотребления наркотиками в Западной Вирджинии и в регионе Аппалачей.
«Эта награда — кульминация работы, которую мы вели на протяжении 17 лет»
"Наше расследование показывает, что может сделать небольшая газета, когда у нее правильное отношение и люди, которые преданы обществу и журналистике. Эта награда является кульминацией работы, которую мы вели на протяжении 17 лет в отношении злоупотребления наркотиками по рецепту", – сказал редактор Gazette-Mail Роб Байер.
Отметим, что Gazette-Mail получила свою первую Пулитцеровскую премию в истории. Эрик Айр работает репортером в Gazette-Mail с 1998 года. За это время он получил множество различных наград. Большинство его работ посвящены образованию, здравоохранению и бизнесу.
Объяснительная журналистика. Международный консорциум журналистов-расследователей, издательская компания McClatchy и The Miami Herald
В апреле 2016 года около 300 журналистов по всему миру опубликовали огромный архив панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией компаний в офшорах. Согласно документам, услугами офшорной компании пользовались ряд бизнесменов, политиков, спортсменов. Во многих странах, в том числе и Украине, публикация этих материалов вызвала серьезные скандалы. Премьер-министр Исландии даже подал в отставку после публикации материалов о нем.
В феврале этого года власти Панамы арестовали учредителей Mossack Fonseca. Генеральный прокурор Панамы сказал, что доказательства свидетельствуют о том, что юридическая фирма может быть «преступной организацией». На прошлой неделе, через год после того, как были опубликованы первые материалы из «Панамских архивов», генпрокурор Панамы встретился в Гааге с агентствами из 15 европейских стран, которые расследуют "предполагаемую преступную деятельность, связанную с юридической фирмой Mossack Fonseca".
Местный репортаж. The Salt Lake Tribune
Небольшая газета The Salt Lake Tribune получила свою престижную награду за ряд публикаций, которые раскрывали извращенное и жестокое обращение с жертвами сексуального насилия в Университете Бригама Янга, одном из самых престижных учреждений Юты (США).
Журналисты газеты выяснили, что представители университета не только скрывали случаи сексуального насилия, но и пытались выставить жертв в негативном свете. В частности пострадавших девушек пытались обвинить в употреблении алкоголя и ношении слишком откровенной одежды. Издание связывает эти тенденции с мормонским воспитанием в университете. После публикации расследования жертв сексуального насилия перестали проверять на соответствие правилам поведения в учебном заведении.
Сейчас по описанным журналистами случаям ведется ряд уголовных дел и судебных разбирательств.
Национальный репортаж. The Washington Post
Премию получил репортер Дэвид Фарентолд за серию расследований о Дональде Трампе. Он на протяжении всего 2016 года писал о благотворительности Трампа. В частности, журналист выяснил, что кандидат в президенты США не выполнял свои обещания пожертвовать крупные суммы различным организациям. Самой известной его публикацией стала вышедшая за месяц до выборов статья, где Дональд Трамп грубо выражался в адрес женщин. Это вызвало огромный скандал, только ленивый не обвинял Трампа в сексизме, женщины выходили на марши и, казалось, что это был последний гвоздь «в крышку гроба». Однако это так и не помешало Дональду Трампу победить на выборах и стать президентом США.
"С искрящимся, очень привлекательным стилем написания, Дэвид сломал фасад персональной филантропии Дональда Трампа, обеспечив подотчетность, которая необходима в политике", – сказал редактор газеты Мартин Барон.
Международный репортаж. The New York Times
Лучший лонгрид. The New York Times
Си Джей Чиверс получил награду за текст о морпехе Сэме Сиатте, который вернулся с войны в Афганистане, а в 2014 году его арестовали за то, что он пьяным ночью ворвался в дом к незнакомым людям, получив несколько колотых ран от хозяев. Журналист очень детально изучил пребывание Сиатта в Афганистане и пишет о том, что война убивает человека в человеке и очень трудно вернуться с нее к себе прежнему.
Чиверс является одним из главных журналистов The New York Times. Он на протяжении 15 лет пишет о военных конфликтах. В частности, Чиверс работал в Афганистане, Ираке, Сирии, Израиле, Ливии, России, Грузии, Уганде, Узбекистане, на палестинских территориях и т. д. Он также освещал теракт 11 сентября в Нью-Йорке.
Комментарий. The Wall Street Journal
Пегги Нунан получил награду за ряд авторских колонок, в которых она писала о президентской избирательной кампании в США. Большая часть ее удостоенных премии работ – о взлете Дональда Трампа и разворачивающейся политической перестройке внутри Республиканской партии и США.
Пегги Нунан с 2000 года ведет авторскую колонку в The Wall Street Journal. Она также является автором девяти книг об американской политике, истории и культуре. Нунан работала в Институте политики Гарвардского университета и была инструктором на историческом факультете Йельского университета.Также она работала специальным помощником и спичрайтером президента Рональда Рейгана. До прихода в Белый дом Рейгана она была продюсером и писателем в CBS News в Нью-Йорке и профессором журналистики в Нью-Йоркском университете.
Критика. The New Yorker
Победитель этой номинации – театральный критик Хилтон Элс. Как отмечают организаторы премии, он писал обзоры, в которых пытался вставить театральные драмы в реальный культурный контекст с изменяющимся ландшафтом пола, сексуальности и расы.
Элс стал штатным автором журнала The New Yorker в 1994 году и театральным критиком в 2002 году. "Неделя за неделей он привносил в журнал строгий, резкий и лирический взгляд на актерское мастерство, драматургию и режиссуру. Обладая глубокими знаниями в истории исполнения – не только в театре, но и в танцах, музыке и изобразительном искусстве – он не только показывает нам, как рассматривать постановку, но и как разместить своего режиссера, его автора и исполнителей в продолжающемся континууме драматического искусства", – говорится на сайте журнала.
Редакционная статья. The Storm Lake Times
Редакционные карикатуры. Miami Herald
Пулитцеровскую премию дали за "редакционные карикатуры, которые показали острые перспективы через безупречное мастерство, кусающуюся прозу и хрустящее остроумие".
Автор карикатур – Джим Морин. Он уже получал Пулитцер за свои карикатуры в 1996 году и был финалистом премии в 1977 и 1990-х годах. Помимо этого, он также получал ряд других престижных премий. Морин является автором шести книг. Вскоре будет опубликован ретроспективный сорокалетний мультфильм «Мир Джима Морина».
Новостная фотография. Дэниел Берхулак, фрилансер
Это третья премия для The New York Times, где был опубликован фоторепортаж Берхулака о борьбе с наркоманией на Филиппинах. Он запечатлел десятки убийств, связанных с антинаркотической кампанией президента Родриго Дутерте.
Фотограф уже выигрывал Пулитцеровскую премию в 2015 году за освещение эпидемии Эбола в Западной Африке для The New York Times и был финалистом Пулитцеровской премии 2011 года за освещение событий 2010 года в Пакистане. Его фотографии также заработали пять наград World Press Photo и премии John Faber и Feature Photography от Overseas Press Club.
Художественная фотография. Chicago Tribune
Джейсон Уэмбсганс получил премию за изображение 10-летнего мальчика и его матери, которая пытается вернуть его к жизни после того, как он выжил во время стрельбы в Чикаго.
Уэмбсганс – штатный фотограф в Chicago Tribune с 2002 года. В течение последних четырех лет он документировал проблему насилия в Чикаго.