За что в 2017 году дают Пулитцеровскую премию по журналистике

Служение обществу. The New York Daily News и ProPublica

Срочные новости. The East Bay Times

В конце прошлого года в Окленде загорелся склад. Это помещение не было предназначено для жилья, однако там поселилась группа художников, которая устраивала на складе вечеринки. Во время концерта электронной музыки, там случился пожар, из ста человек погибли 36. Это был крупнейший пожар в истории города. Журналисты газеты The East Bay Times провели расследование и узнали, что причиной пожара стало возгорание проводки. Авторы расследования также получили доступ к электронной переписке владельцев склада и выяснили, что владельцы помещения знали об аварийном состоянии электрики, однако ничего не предпринимали и продолжали сдавать помещение в аренду.

Расследование. The Charleston Gazette-Mail

Местный репортаж. The Salt Lake Tribune

Небольшая газета The Salt Lake Tribune получила свою престижную награду за ряд публикаций, которые раскрывали извращенное и жестокое обращение с жертвами сексуального насилия в Университете Бригама Янга, одном из самых престижных учреждений Юты (США).

Национальный репортаж. The Washington Post

Эта Пулитцеровская премия стала 63-й для The Washington Post, начиная с 1936 года. Дэвид Фарентолд пишет для издания о национальной политике. Сначала он освещал городские преступления, позже работал корреспондентом в New England (писал об экологии), а с 2010 года пишет о политике для The Washington Post.