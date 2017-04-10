За что в 2017 году дают Пулитцеровскую премию по журналистике

Победа присуждена за расследование о нью-йоркских полицейских, которые выселяли из домов людей, не совершивших никаких преступлений, а также забирали бизнесы у владельцев магазинов.

Журналистка Сара Райли совместно с некоммерческой организацией ProPublica подготовила серию публикаций (всего 12) о произволе полицейских в Нью-Йорке. Они изучили более 1100 случаев злоупотребления полицейскими своими полномочиями.

Жильцов, например, выгоняли из домов из-за подозрения полицейских, что жилье используется не по назначению. Иммигрантку из Нигерии арестовали за то, что она пользовалась незнакомой полицейским пудрой для своих религиозных обрядов. Обвинения все же сняли, но ее вместе с пятью детьми позже выселили из дома. Журналистка также выяснила, что в большинстве случае суд встает на сторону полиции. Более того, в 80% случаев подобный полицейский произвол происходил в районах, где большинство населения не белое.