ТЕЛЕКРИТИКА

За 11 лет в мире погибли 930 журналистов: ЮНЕСКО

Общество

За последние пять лет в мире погибли 530 журналистов, а за 11 лет – 930. Как сообщает Deutsche Welle , такие данные приводятся в докладе ЮНЕСКО, подготовленному к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (2 ноября).

Лидируют по количеству убийств представителей СМИ Арабские страны, Латинская Америка и Карибы, а также Азия и Тихоокеанский регион.

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Кроме того, по данным правозащитной организации «Репортеры без границ», за последние десять месяцев в мире убиты 47 журналистов. При этом в девяти из десяти случаев виновники этих преступлений избегают наказания.

Наибольшей опасности подвергаются представители так называемой гражданской журналистики, публикующие в блогах или соцсетях информацию из тех регионов, которые не осмеливаются посещать журналисты обычных СМИ.

Напомним, согласно прошлогоднему докладу ЮНЕСКО, за десять лет в мире убито 827 журналистов, а 2015 год стал вторым по опасности для журналистов за десятилетие.

Заглавное фото: Убийство Олеся Бузины,vesti.ru

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