За 11 лет в мире погибли 930 журналистов: ЮНЕСКО

За последние пять лет в мире погибли 530 журналистов, а за 11 лет – 930. Как сообщает Deutsche Welle , такие данные приводятся в докладе ЮНЕСКО, подготовленному к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (2 ноября).
Лидируют по количеству убийств представителей СМИ Арабские страны, Латинская Америка и Карибы, а также Азия и Тихоокеанский регион.
Кроме того, по данным правозащитной организации «Репортеры без границ», за последние десять месяцев в мире убиты 47 журналистов. При этом в девяти из десяти случаев виновники этих преступлений избегают наказания.
Наибольшей опасности подвергаются представители так называемой гражданской журналистики, публикующие в блогах или соцсетях информацию из тех регионов, которые не осмеливаются посещать журналисты обычных СМИ.
Напомним, согласно прошлогоднему докладу ЮНЕСКО, за десять лет в мире убито 827 журналистов, а 2015 год стал вторым по опасности для журналистов за десятилетие.
Заглавное фото: Убийство Олеся Бузины,vesti.ru