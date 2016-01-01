За 11 лет в мире погибли 930 журналистов: ЮНЕСКО

Кроме того, по данным правозащитной организации «Репортеры без границ», за последние десять месяцев в мире убиты 47 журналистов. При этом в девяти из десяти случаев виновники этих преступлений избегают наказания.

Наибольшей опасности подвергаются представители так называемой гражданской журналистики, публикующие в блогах или соцсетях информацию из тех регионов, которые не осмеливаются посещать журналисты обычных СМИ.

Напомним, согласно прошлогоднему докладу ЮНЕСКО, за десять лет в мире убито 827 журналистов, а 2015 год стал вторым по опасности для журналистов за десятилетие.

Заглавное фото: Убийство Олеся Бузины,vesti.ru