Юрий Артеменко: «Мне глубоко плевать, куда по поводу запрета «Дождя» будет обращаться МИД РФ»

Об этом он сказал в комментарии изданию «Гордон».

"Некоторые говорят, что телеканал журналиста Савика Шустера плохой. И что? Дело же не в том, хороший канал или плохой. В первую очередь, нужно следить за соблюдением законов. А закон говорит, что коммерческой рекламы на канале, который не подпадает под Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, быть не должно. И второе – канал должен соблюдать закон Украины о территориальной целостности страны. Если канал показывает карту России с Крымом, это грубейшее нарушение. Мы об этом неоднократно говорили", – отметил Артеменко.

По его словам, реакция спикера министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой на запрет трансляции «Дождя» в Украине ему неинтересна.

"Позиция «Дождя» следующая: мы работаем в российском законодательстве, поэтому показываем Крым территорией РФ. Мы же считаем, что территорией России они могут признавать любую другую страну. Но передавая сигнал в Украину, будьте добры уважать законы нашей страны и чувства всех украинцев. Может, Захарова лучше обратится в ОБСЕ по поводу нарушения Россией прав крымских татар? Вообще странная логика. С чего это МИД РФ вдруг стал бороться за свободу слова? Когда мы запрещали канал «Россия 24», они почему-то так не вопили, как сейчас. Мне глубоко плевать, куда по поводу запрета «Дождя» будет обращаться МИД РФ. Меня интересует Украина, ее люди и законы", – подчеркнул Артеменко.

Напомним, что 12 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно убрал телеканал «Дождь» из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой.

На телеканале с жалостью восприняли эту новость и сообщили, что они не могут не называть Крым российским, ведь это противоречит законодательству РФ.

В ответ на запрет в эфире телеканала включили трансляцию концерта украинской группы «Океан Эльзы».

Международная правозащитная организация Freedom House назвала решение Национального совета по вопросам ТВ и радиовещания о запрете трансляции канала «Дождь» в кабельных сетях цензурой.