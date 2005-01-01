Юнуса Эрдогду не собираются экстрадировать в Турцию

Генпрокуратура, Минюст и СБУ в официальных ответах на запросы Национального союза журналистов опровергли информацию о том, что власти Турции требуют от Украины экстрадиции оппозиционного журналиста Юнуса Эрдогду на родину.
На своей странице в соцсети глава НСЖУ Сергей Томиленко еще 10 августа сообщал об ответе Службы безопасности Украины на официальный запрос Союза.
“СБУ не собирается обеспечивать депортацию оппозиционного турецкого журналиста Юнуса Эрдогду. Так можно расценивать ответ ведомства на запрос НСЖУ. После силовой депортации Юсуфа Инана, другого турецкого журналиста, мы ищем варианты помощи коллеге, который живет в Киеве, но переживает, чтобы и его Украина не выдала по требованию турецких властей”.
Сегодня на своей странице в Facebook Томиленко, помимо письма-ответа от СБУ, поделился также и официальными документами с ответами от ГПУ и Минюста.
По сообщениям ведомств, они не получали от Турции никаких официальных запросов на выдачу журналиста.
Напомним, в конце июля корреспондент «Українських новин» Юнус Эрдогду рассказал о своих опасениях в связи с тем, что двух его сограждан ранее тайно и насильно вывезли из Украины. Ими оказались журналист Юсуф Инан и бизнесмен Салих Зеги Игит, которых турецкие власти подозревают в причастности к неудавшейся попытке госпереворота в 2016 году.
ГПУ в том же месяце представила официальный документ с опровержением слухов о депортации Эрдогду. Однако в комментарии «Телекритике» Юнус заявил, что опасается другого.
«После комментариев от ГПУ, я чувствую себя немного лучше. Вы спросите, почему "немного". Потому что я владею информацией от моего специального источника, что турецкая сторона сейчас готовится не похищать, но устранять посредством убийства каждого, кто против режима Эрдогана», – рассказал корреспондент.
Юнус Эрдогду - основатель первого турецкого новостного сайта об Украине ukraynahaber.com. Он также возглавляет редакцию турецкоязычного агентства Vector News. С 2005 года работает в Украине, сейчас является корреспондентом «Українських новин».
Фото: Facebook