Юнуса Эрдогду не собираются экстрадировать в Турцию

На своей странице в соцсети глава НСЖУ Сергей Томиленко еще 10 августа сообщал об ответе Службы безопасности Украины на официальный запрос Союза.

“СБУ не собирается обеспечивать депортацию оппозиционного турецкого журналиста Юнуса Эрдогду. Так можно расценивать ответ ведомства на запрос НСЖУ. После силовой депортации Юсуфа Инана, другого турецкого журналиста, мы ищем варианты помощи коллеге, который живет в Киеве, но переживает, чтобы и его Украина не выдала по требованию турецких властей”.

Сегодня на своей странице в Facebook Томиленко, помимо письма-ответа от СБУ, поделился также и официальными документами с ответами от ГПУ и Минюста.

По сообщениям ведомств, они не получали от Турции никаких официальных запросов на выдачу журналиста.