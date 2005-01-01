Юнус Эрдогду просит украинскую власть не подвергать его жизнь опасности (ОБНОВЛЕНО)

Журналист просит власти Украины не передавать его Анкаре, об этом Эрдогду рассказал в интервью ТСН.

«Мы [граждане Турции] получаем, по меньшей мере, семь-десять угроз каждую неделю, причем не только сейчас, но и в течение последних двух лет», – заявил Юнус Эрдогду вскоре после того, как правительство Украины позволило незаконно вывезти из страны двух турецких граждан. Среди них был журналист Юсуф Инан, которого вывезли якобы по требованию Турецкой национальной разведывательной организации.

По словам Эрдогду, после экстрадиции коллеги, он боится выходить на улицу, опасаясь за свою жизнь. Юнус не покидает стен собственного дома уже 13 дней.

Тем временем в украинских СМИ появилась информация, что Турция не требует экстрадиции Эрдогду – ГПУ представила официальный документ, подтверждающий это. Казалось бы, журналисту не о чем беспокоиться, однако в комментарии «Телекритике» Юнус рассказал, что его опасения так и не развеялись.

«После комментариев от ГПУ, я чувствую себя немного лучше. Вы спросите, почему "немного". Потому что я владею информацией от моего специального источника, что турецкая сторона сейчас готовится не похищать, но устранять посредством убийства каждого, кто против режима Эрдогана», – заявил Эрдогду.

Юнус Эрдогду является основателем первого турецкого новостного сайта ukraynahaber.com. Он также возглавляет редакцию турецкоязычного агентства Vector News. С 2005 года работает в Украине, сейчас является корреспондентом «Українських новин».

Напомним, несколько дней назад из Украины тайно и насильно вывезли сразу двоих граждан Турции – журналиста Юсуфа Инана и бизнесмена Салиха Зеги Игита. Обоих турецкие власти подозревают в причастности к неудавшейся попытке госпереворота в 2016 году. Мировые общественные деятели возмущены тем, что официальный Киев делает вид, что ничего не происходит.