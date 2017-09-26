YouTube заблокировал онлайн-трансляцию филиала «Общественного» по жалобе Роскомнадзора

Прямой эфир Днепровской региональной дирекции Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) на официальном YouTube-канале заблокирован из-за жалобы Роскомнадзора относительно содержания программы «Знай наших», посвященной военнослужащим, которые находятся или вернулись из АТО, сообщает пресс-служба «Общественного».
Российский регулятор сослался на то, что один из выпусков программы с участием бывшего добровольца «Правого сектора» нарушает законодательство РФ, поскольку содержит призывы к массовым протестам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в запрещенных массовых (публичных) мероприятиях.
В связи с этим администрация YouTub потребовала от НОТУ удалить данный контент. Но поскольку «Общественное» этого не сделало, считая требование попыткой цензуры и вмешательства во внутренние дела Украины, заблокировала его.
В обращении телекомпании, направленном YouTube, подчеркивается, чтоДнепровская региональная дирекция – это филиал общественного вещания Украины, который в своих действиях регламентируется украинскими, а не российскими законами.
"Ссылка Роскомнадзора на решение Верховного суда РФ от 17.11.2014 о признании экстремистской организации «Правый сектор» может быть основанием ограничения показа программы на территории России, но не может распространяться на территории других государств, в том числе Украины, – говорится в письме. – Оставляем на ваше усмотрение ограничение показа на территории РФ, в соответствии с ее законодательством, и требуем не применять цензуру к материалам общественного телевидения Украины на все остальное пространство свободного мира, и в обязательном порядке снять с нас все санкции, которые были применены YouTube".
По правилам YouTube, окончательное решение будет вынесено после детального рассмотрения жалобы и ответа на нее в течение 90 дней.
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