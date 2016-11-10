Янукович подал в суд на издание LB.ua

Бывший президент Виктор Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева с требованием к интернет-изданию LB.ua опубликовать опровержение слов главы правления Ощадбанка Андрея Пышного, сообщает издание.
В интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной и редактору экономического отдела Андрею Яницкому банкир сказал, что на счетах Ощадбанка лежат более 1,15 млрд грн, принадлежащих Януковичу и экс-премьеру Николаю Азарову.
В рамках иска о защите чести, достоинства и деловой репутации Янукович требует признать недостоверными слова Пышного и обязать LB.ua опровергнуть их.
Однако, согласно постановлению суда от 20 марта, истец не оплатил один из судебных сборов. Устранить это нарушение он должен в течение пяти дней со дня получения копии определения суда.
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