Второй сезон «Пацанки. Новая жизнь» на «Новом канале»

Во втором сезоне «Пацанки. Новая жизнь» к Гале Полудневич, Юле Чайке и Ире Слюнько присоединились две выпускницы третьего сезона реалити «Від пацанки до панянки» – Дариана Остафийчук (экс-Семидоцкая), Екатерина Дремова и его победительница Яна Ковальская. Об этом сообщает пресс-служба «Нового канала».

В новом сезоне участницы проекта встретятся с трудностями: они покинут пентхаус и будут самостоятельно искать работу и жилье.

Новые девочки не останутся без привилегий. Продюсер шоу Алексей Гончаренко поможет Дариане, Яне и Кате устроиться на работу, наладить личную жизнь и измениться внешне.

«Я была разочарована, когда узнала, что мы будем вшестером. У них уже был свой сезон, они уже боролись за квартиру. Все! Хватит! Я считаю, что нужно дать дорогу молодым. Новый сезон. Новая жизнь. И новая тройка героинь», – цитирует Дариану пресс-служба канала.

Главный приз нового сезона – деньги на воплощение мечты. На сайте «Нового канала» зрители смогут выбрать победительницу сериалити.

Первый выпуск программы состоится 6 ноября в 21:00 на «Новом канале».