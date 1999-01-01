Все ненавидят Алекса: Apple удаляет подкасты скандально известного создателя InfoWars

На платформе Apple остался только один подкаст, связанный с Алексом Джонсом. Это трехчасовое радио-шоу под названием «Реальные новости с Дэвидом Найтом». Компания удалила все пять подкастов InfoWars (даже те, которые не нарушили правил платформы) из всех приложений и из своего магазина iTunes.

Представитель технологического гиганта заявил, что Apple «не терпит языка ненависти» и у компании есть четкие правила, которым должны следовать авторы подкастов и разработчики, в противном случае их подкасты буду удалены с сервиса и из результатов поиска.

Алекс Джонс, известый распространением теорий заговора, получил еще большую популярность после давления на него со стороны владельцев интернет-ресурсов. На прошлой неделе Spotify объявила, что удалила конкретные эпизоды подкаста Джонса из-за «контента, разжигающего ненависть». В то же время Facebook «заморозил» личную страницу Джонса за нарушение политики соцсети, а YouTube удалил четыре видеоролика Алекса Джонса, забанив его аккаунт на 90 дней.