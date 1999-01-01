ТЕЛЕКРИТИКА

Все ненавидят Алекса: Apple удаляет подкасты скандально известного создателя InfoWars

Общество

Сторонник теории заговора, известный резкими высказываниями в адрес властей США, ведущий Алекс Джонс продолжает гневить СМИ и модераторов социальных сетей своими видео. На прошлой неделе официальную страницу его скандального шоу InfoWars забанили в Facebook. Теперь же Apple удалил из своего магазина iTunes почти все подкасты Джонса.


На платформе Apple остался только один подкаст, связанный с Алексом Джонсом. Это трехчасовое радио-шоу под названием «Реальные новости с Дэвидом Найтом». Компания удалила все пять подкастов InfoWars (даже те, которые не нарушили правил платформы) из всех приложений и из своего магазина iTunes.

Представитель технологического гиганта заявил, что Apple «не терпит языка ненависти» и у компании есть четкие правила, которым должны следовать авторы подкастов и разработчики, в противном случае их подкасты буду удалены с сервиса и из результатов поиска.

Алекс Джонс, известый распространением теорий заговора, получил еще большую популярность после давления на него со стороны владельцев интернет-ресурсов. На прошлой неделе Spotify объявила, что удалила конкретные эпизоды подкаста Джонса из-за «контента, разжигающего ненависть». В то же время Facebook «заморозил» личную страницу Джонса за нарушение политики соцсети, а YouTube удалил четыре видеоролика Алекса Джонса, забанив его аккаунт на 90 дней.

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Персональный профиль радиоведущего был забанен в Facebook на 30 дней после того, как было обнаружено, что Джонс загрузил четыре видеоролика, опубликованных ранее на страницах InfoWars, но удаленных за нарушение стандартов сообщества. Однако сами страницы удалять пока не стали, руководствуясь тем, что они не пересекли «критический уровень», необходимый для того, чтобы удалить их из Facebook насовсем.

Напомним, с момента основания InfoWars в 1999 году, Алекс Джонс пользуется популярностью в США. Он выдвигает различные теории, в том числе теорию о том, что правительство США устроило теракты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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