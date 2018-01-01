Все идет по плану: нардепы из «Оппоблока» выступили против санкций для каналов NewsOne и «112 Украина»

В пятницу, 2 ноября, группа из 49 депутатов, которые являются представителями преимущественно «Оппозиционного блока», обратилась в Конституционный суд с целью признать неконституционным обращение Верховной рады к СНБО о введении санкций в отношении телеканалов NewsOne и «112 Украина».
Как сообщили в пресс-службе Конституционного суда Украины, депутаты единогласно пришли к решению, что постановление Верховной рады, которым народные избранники рекомендовали СНБО ввести санкции против 7 компаний, которым принадлежат телеканалы NewsOne и «112 Украина», следует признать неконституционным.
«2 ноября 2018 года в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной рады Украины "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 4 октября 2018 года № 2589-VIII», – отметили в Конституционном суде Украины.
Также оппозиционные депутаты считают, что решение о санкциях в парламенте было принято с нарушением процедуры, кроме того, депутат Нестор Шуфрич зафиксировал факт неличного голосования народными избранниками.
Среди подписантов представления указаны, в частности, такие представители «Оппозиционного блока», как Юрий Бойко, Александр Вилкул, Татьяна Бахтеева, Нестор Шуфрич, Дмитрий и Михаил Добкины, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Игорь Шурма и Вадим Новинский. Также под документом стоит подпись члена фракции «ВО "Батькивщина» Александра Абдуллина.
Депутаты просят КС рассмотреть их представление в течение 30 дней.
В то же время депутат из «Народного фронта» Андрей Левус обратился к Петру Порошенко с требованием не медлить с введением санкций.
«Российское вмешательство в украинский избирательный процесс в первую очередь реализуется в информационном пространстве. Обращаемся к председателю Совета национальной безопасности и обороны Украины Петру Порошенко с требованием безотлагательно созвать заседание СНБО и применить санкции против «112» и NewsОne. Президент, согласно закону, является председателем СНБО, созывает заседания Совета и именно благодаря его указами решения вступают в силу», – говорится в заметке к фото, которое Левус опубликовал у себя на странице в Facebook.
Депутат также отмечает, что сейчас не менее актуальны и другие «требования общественности, а именно – реальное расследование антиукраинской деятельности Виктора Медведчука и санкции против скандально известного пророссийской пропагандой телеканала «Интер».
Напомним, 18 октября Верховная рада не стала отклонять постановление, в котором просит Совет нацбезопасности и обороны применить санкции к владельцам телеканалов «112 Украина» и NewsOne. В СМИ оба телеканала связывают с Виктором Медведчуком, лидером «Украинского выбора», который является кумом президента России Владимира Путина и имеет пророссийские взгляды. Официально владельцем первого значится немец Эдуард Катц, который, по данным «Радио Свобода», занимается продажей подержанных автомобилей. Официальный владелец NewsOne – нардеп «Оппоблока» Тарас Козак, который тесно связан с Медведчуком.