Все идет по плану: нардепы из «Оппоблока» выступили против санкций для каналов NewsOne и «112 Украина»

Как сообщили в пресс-службе Конституционного суда Украины, депутаты единогласно пришли к решению, что постановление Верховной рады, которым народные избранники рекомендовали СНБО ввести санкции против 7 компаний, которым принадлежат телеканалы NewsOne и «112 Украина», следует признать неконституционным.

«2 ноября 2018 года в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной рады Украины "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 4 октября 2018 года № 2589-VIII», – отметили в Конституционном суде Украины.

Также оппозиционные депутаты считают, что решение о санкциях в парламенте было принято с нарушением процедуры, кроме того, депутат Нестор Шуфрич зафиксировал факт неличного голосования народными избранниками.

Среди подписантов представления указаны, в частности, такие представители «Оппозиционного блока», как Юрий Бойко, Александр Вилкул, Татьяна Бахтеева, Нестор Шуфрич, Дмитрий и Михаил Добкины, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Игорь Шурма и Вадим Новинский. Также под документом стоит подпись члена фракции «ВО "Батькивщина» Александра Абдуллина.

Депутаты просят КС рассмотреть их представление в течение 30 дней.

В то же время депутат из «Народного фронта» Андрей Левус обратился к Петру Порошенко с требованием не медлить с введением санкций.