Возле здания канала «Еспресо» произошел взрыв

Вчера, 25 октября, вечером возле здания телеканала «Еспресо» на улице Мицкевича в Киеве произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Одним из погибших является охранник народного депутата Игоря Мосийчука («Радикальная партия») Руслан Кушнир, вторым – капитан полиции Михаил Мормель, который жил в соседнем подъезде и в момент взрыва проходил мимо телеканала.

Как рассказала «Апострофу» гостевой редактор «Еспресо» Ирина Узлова, Мосийчук выходил из здания канала после эфира."В десять часов мы закончили наш прямой эфир. Бала (политолог Виталий Бала. – ТК) и Мосийчук в 22:01 покинули студию и вышли к гостевому дивану, где еще в течение минуты обсуждали тему беседы. Затем они ступеньками пошли на первый этаж. Секунд через 30 раздался взрыв, от которого заложило уши", – сказала она.

Сотрудники охраны телеканала увидели на мониторах, что взорвался мотороллер. А, по словам других сотрудников, находившихся возле офиса, за 20 минут до окончания эфира мотороллера еще не было на месте событий."Мы сразу начали вызывать скорые, полицию. Бала сидел на ступеньках возле магазина, у него были осколочные ранения спины. На месте ему оказали неотложную помощь. Потом его повезли в больницу", – добавила Ирина Узлова.

В результате взрыва также получил ранение и Мосийчук. И он, и Бала были доставлены в больницу и прооперированы.

Пресс-служба нардепа разместила на его странице в Facebook заявление: