Военное положение не будет ограничивать свободу слова, – президент

Поздно вечером 26 ноября Верховная рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях Украины.

За соответствующий законопроект проголосовали 276 депутатов, пишет «Украинская правда».

Во время выступления в Раде президент сообщил, что частично изменил свой указ. Он предложил ввести военное положение не на всей территории Украины, а только в отдельных областях. Военное положение не будет ограничивать, в частности, свободу слова, заверил президент.

Речь идет об областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей. В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Президент сообщил, что военное положение введут с 9 часов 28 ноября. Оно продлится 30 дней, то есть до 27 декабря.

В то же время президент подчеркнул, что ограничивать права граждан власть будет только в случае наземной российской военной агрессии. Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что решил изменить свой указ о введении военного положения, сократив его срок с 60 до 30 дней.

Кроме того, президент заверил, что у него нет цели перенести выборы, и сообщил, что собирается внести в парламент проект решения о дате выборов – 31 марта 2019 года. За выборы 31 марта 2019-го Рада проголосовала отдельным постановлением.

По процедуре, предложение ввести военное положение президенту подал Совет нацбезопасности и обороны. Такое решение было принято из-за атаки России в Черном море, которая завершилась захватом 3 украинских кораблей и 23 моряков. Решение СНБО содержит 12 пунктов, последний из них – «Тайно». Президент подписал указ, который передал на утверждение парламента. Его обнародовали за час до начала заседания Верховной рады.

На заседании СНБО в ночь на 26 ноября министр информационной политики Юрий Стець призвал журналистов пользоваться исключительно официальными источниками информации.

Фото: скриншот канала «Рада»