Во Львове состоится культурный фестиваль 25 BookForum 2018

19-23 сентября во Львове состоится главный культурный фестиваль страны - 25 BookForum. В этом году в программе 910 событий, 14 тематических кластеров, 13 спецпроектов, 1010 участников из всех областей Украины, 70 иностранных авторов из 25 стран мира. События будут происходить во Дворце Искусств (ул. Коперника, 17) и еще на 40 локациях Львова.
Фокусная тема фестиваля: «Рынок свободы».
«В рамках фокусной темы мы хотим поговорить о том, как каждый из нас« торгует »своими представлениями о свободе под давлением обстоятельств: каждый раз повышая или понижая ставки. О том, как определяется цена на свободу, в зависимости от условий торговли и субъекту, который становится ее потребителем. О спекуляции понятиями Свободы, которые активно используются в пропаганде. Выбор нынешней темы BookForum не случайно, потому что на протяжении 25 лет мы собирали разных людей, имевших разные мнения, победы и проблемы. Мы предоставляли площадку для взаимодействия и создали еще одно место, где люди пересматривали свои желания. Мы не можем утверждать, что это были положительные или отрицательные изменения, но хотим акцентировать внимание наших посетителей и участников на том, что изменения происходили и происходят, а рынок функционирует», - отмечает программная директор София Челяк.
Соорганизаторы: Украинский институт книги, Львовский городской совет, Львовский областной совет, Львовская областная государственная администрация, Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей, Украинская библиотечная ассоциация.
В этом году в программе 910 событий, 14 тематических кластеров, 13 спецпроектов, 1010 участников из всех областей Украины, 70 иностранных авторов из 25 стран мира. События будут происходить во Дворце Искусств(Ул. Коперника, 17) и еще на 40 локациях Львова.
В рамках 25 BookForum состоятся социальные и благотворительные мероприятия, в частности: благотворительная акция для пенсионеров «Третий возраст: удовольствие от чтения». Участники акции смогут бесплатно посетить литературные и образовательные мероприятия, лекции, мастер-классы, экскурсии, концерт лучших хоров, финалом станет праздничный гала-концерт с участием народных артистов Украины Тараса Петриненко и Татьяны Горобец. Победители литературного конкурса «Моя книжная полка» могут приехать во Львов на 25 BookForum.
Фокусное тема фестиваля будет раскрыта благодаря специальной тематической программе, которая состоит из 5 событий. Куратор Екатерина Яковленко - журналистка, которая исследует роль медиа и визуальной пропаганды в конструировании и трансформации образа Донбасса.
Специально к юбилейному форуму во Львове курсируют #читайтрамваи. Целью этой рекламной кампании стала популяризация чтения. В каждом трамвае расклеены специальные наклейки с кодами по которым пассажиры могут найти интересные истории от участников форума и провести время в пути с пользой.
В рамках 25 BookForum была запущена флешмоб # 5Books, целью которого является популяризация чтения среди украинском. Известные политики, музыканты, авторы, переводчики и обычные люди советуют перечень 5 книг, которые, по их мнению, стоит прочитать этого года каждому.
Полную программу мероприятий можно найти тут. А приобрести билеты тут.