Во Львове состоится культурный фестиваль 25 BookForum 2018

В этом году в программе 910 событий, 14 тематических кластеров, 13 спецпроектов, 1010 участников из всех областей Украины, 70 иностранных авторов из 25 стран мира. События будут происходить во Дворце Искусств(Ул. Коперника, 17) и еще на 40 локациях Львова.

В рамках 25 BookForum состоятся социальные и благотворительные мероприятия, в частности: благотворительная акция для пенсионеров «Третий возраст: удовольствие от чтения». Участники акции смогут бесплатно посетить литературные и образовательные мероприятия, лекции, мастер-классы, экскурсии, концерт лучших хоров, финалом станет праздничный гала-концерт с участием народных артистов Украины Тараса Петриненко и Татьяны Горобец. Победители литературного конкурса «Моя книжная полка» могут приехать во Львов на 25 BookForum.

Фокусное тема фестиваля будет раскрыта благодаря специальной тематической программе, которая состоит из 5 событий. Куратор Екатерина Яковленко - журналистка, которая исследует роль медиа и визуальной пропаганды в конструировании и трансформации образа Донбасса.

Специально к юбилейному форуму во Львове курсируют #читайтрамваи. Целью этой рекламной кампании стала популяризация чтения. В каждом трамвае расклеены специальные наклейки с кодами по которым пассажиры могут найти интересные истории от участников форума и провести время в пути с пользой.