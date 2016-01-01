Во Львове СБУ взялась за антиукраинскую газету «Русский вестник»

Управление СБУ во Львовской области провело экспертизу печатной газеты Российского культурного центра во Львове «Русский вестник» и выявило преступные действия. Об этом изданию «Гал-инфо» сообщила помощник начальника Управления спецслужбы по взаимодействию с общественностью Мирослава Клячкивская.

Провести такую экспертизу СБУ попросил Львовский облсовет, а осуществлял ее Институт народоведения НАН Украины.

Согласно исследования содержания информации в газете (номера 2 (210) за февраль, 8 (216) за август и 9 (217) за сентябрь) и аналитического обзору каждого из указанных номеров, в материалах издания присутствуют "постоянно повторяющиеся знаковые маркеры великорусской идентичности, а также откровенно оскорбительные высказывания в публикациях в адрес народа, его героев и символов, истории и т.д., на территории которого они постоянно находятся".

По словам Клячкивской, это свидетельствует о том, что редакционная политика противоречит украинскому законодательству Украины, а именно "целенаправленно, осознанно, с целью унижения украинской нации, ее исторического прошлого, ее государственности и суверенитета".

Также, по данным экспертизы, газета содержит материалы с проявлением межнациональной нетерпимости, унижением чести и достоинства украинцев и разжиганием межнациональной розни. "Таким образом, приведенные факты пропагандистской пророссийской деятельности редактора и сотрудников газеты Русской общины Львовской области «Русский вестник» могут быть квалифицированы как разжигание национальной вражды и ненависти, а также унижение национальной чести и достоинства", - сказала Клячкивская.

В связи с этим следственный отдел Управления СБУ во Львовской области открыл уголовное производство и передал его в областную прокуратуру для определения подследственности.

Как известно, «Русский вестник» издается во Львове с марта 1999 года.