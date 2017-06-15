Власти обязали BBC больше рассказывать о религии

В связи с этим в BBC вынуждены были подготовить программу развития религиозного вещания. Теперь темы о вере будут чаще включаться не только в новостные программы, но и в сериалы и фильмы корпорации. Кроме того, она будет снимать больше документальных проектов на эту тему, а популярные шоу типа The One Show будут больше внимания уделять информационным поводам, связанным с основными религиями.

Также BBC увеличит по всему миру команду по этим темам, а дневной слот на Radio 4 получит больше религиозных тем, чтобы зацепить молодую женскую аудиторию.

Фото: Flickr.com / Republic of Korea