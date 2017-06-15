ТЕЛЕКРИТИКА

Власти обязали BBC больше рассказывать о религии

Общество

BBC увеличит объем новостей и другого контента на религиозные темы. Информация об этом появилась на Guardian.

Это будет сделано по двум причинам. Во-первых, результаты внутреннего исследования корпорации, длившегося год, показали, что верующие люди совсем не представлены в программах BBC или представлены мало и в сатирических тонах. Во-вторых, увеличить количество религиозных программ на BBC One и BBC Two компанию обязал британский регулятор Ofcom.

Образование

Как BBC и CNN используют дроны: Accent

В связи с этим в BBC вынуждены были подготовить программу развития религиозного вещания. Теперь темы о вере будут чаще включаться не только в новостные программы, но и в сериалы и фильмы корпорации. Кроме того, она будет снимать больше документальных проектов на эту тему, а популярные шоу типа The One Show будут больше внимания уделять информационным поводам, связанным с основными религиями.

Также BBC увеличит по всему миру команду по этим темам, а дневной слот на Radio 4 получит больше религиозных тем, чтобы зацепить молодую женскую аудиторию.

Фото: Flickr.com / Republic of Korea

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Общество

Куда пропал из Facebook паблик «Баба і Кіт»

Общество

Что может новогодний бот от «1+1»

Популярное на Телекритике



Дуся

Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

Дуся

Скорик, Сеитаблаев и Суханов на вечеринке «Самых влиятельных украинцев 2017»

Культура

Как Oxxxymiron «порвал» киевскую публику

Дуся

«Нет женскому оргазму»: из-за угроз в Киеве сорвана секс-выставка