ТЕЛЕКРИТИКА

Владимир Войтенко пришел в сознание после ДТП

Общество

Ведущий программы «Аргумент-Кино» телеканала «1+1», киновед и кинокритик Владимир Войтенко пришел в сознание. Об этом в своем Facebook сообщила его дочь Елена Войтенко.

"Папа находится в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой, два дня был на аппарате искусственного дыхания. Сегодня утром (27 ноября. – ТК) уже отключили от аппарата, дышит самостоятельно, в сознании. Каких-либо прогнозов врачи еще дать не могут", – написала она.

Кроме того, родственники нашли несколько доноров крови для телеведущего:

Напомним, 24 ноября Владимира Войтенко  сбил   автомобиль. В результате аварии он получил черепно-мозговую травму.

Фото: Facebook Владимира Войтенко

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