Владимир Войтенко пришел в сознание после ДТП

Ведущий программы «Аргумент-Кино» телеканала «1+1», киновед и кинокритик Владимир Войтенко пришел в сознание. Об этом в своем Facebook сообщила его дочь Елена Войтенко.

"Папа находится в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой, два дня был на аппарате искусственного дыхания. Сегодня утром (27 ноября. – ТК) уже отключили от аппарата, дышит самостоятельно, в сознании. Каких-либо прогнозов врачи еще дать не могут", – написала она.