Владимир Войтенко пришел в сознание после ДТП

Ведущий программы «Аргумент-Кино» телеканала «1+1», киновед и кинокритик Владимир Войтенко пришел в сознание. Об этом в своем Facebook сообщила его дочь Елена Войтенко.
"Папа находится в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой, два дня был на аппарате искусственного дыхания. Сегодня утром (27 ноября. – ТК) уже отключили от аппарата, дышит самостоятельно, в сознании. Каких-либо прогнозов врачи еще дать не могут", – написала она.
Кроме того, родственники нашли несколько доноров крови для телеведущего:
Напомним, 24 ноября Владимира Войтенко сбил автомобиль. В результате аварии он получил черепно-мозговую травму.