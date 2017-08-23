Владелец канала ZIK Дыминский не явился на допрос по делу о смертельном ДТП

Сегодня в 10 утра бизнесмен Петр Дыминский не явился на допрос в полицию по делу о смертельном ДТП на Львовщине.

Член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что ранее владельцу ZIK вручили две повестки – одну на сегодня, а вторую – на пятницу. На вопрос, что будет делать полиция, если фигурант дела и во второй раз не придет, Геращенко ответил: "Тогда будет решение следователя о приводе на допрос". Он уточнил, что в таком случае следователь сможет применить силу. Об этом сообщает «Украинская правда».

21 августа утром Дыминскому была официально вручена повестка на допрос, и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец ДНК следователю.

Диминский проходит свидетелем по делу о смертельном ДТП, жертвой которого стала молодая женщина. Сначала вину за аварию взял на себя охранник Дыминского, однако буквально вчера многое в этой истории изменилось. Геращенко заявил, что у полиции есть все основания полагать, что за рулем автомобиля-убийцы сидел вовсе не охранник.