Владелец «Эра медиа» заявляет о возможных обысках и давлении со стороны силовиков

Собственник медиахолдинга «Эра медиа», народный депутат Андрей Деркач заявляет о возможных обысках в офисе компании, в связи с чем просит защиты у президента Петра Порошенко. Соответствующее открытое письмо к главе государству он опубликовал на своей странице в Facebook.

"У меня появилась информация, что в ближайшее время в мобильный офис «Эры» и мою приемную вломятся «маски-шоу». Предполагаю, будут проведены противоправные оперативно-розыскные и следственные действия со стороны правоохранительных органов с попыткой обвинить меня и журналистов в незаконной деятельности", – пишет он.

По мнению нардепа, причиной возможных обысков является инициированное им расследование Генпрокуратуры на основании журналистского расследования «Эры» о противоправной деятельности, в частности, представителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а именно – о вмешательстве НАБУ в выборы президента США.

В своем письме такие действия Деркач называет политической расправой над журналистами и им лично как нардепом. "Считаю недопустимым использование методов запугивания и давления на парламентариев и журналистов со стороны силовых органов. Их действия ставят под угрозу само демократическое развитие Украины и ее государственность. Дополнительные права силовой машины, которые были даны ей в условиях российской вооруженной агрессии, не должны означать ее вседозволенность и игнорирование демократических основ в государстве", – говорится в его обращении.