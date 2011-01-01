Выжившие после стрельбы журналисты рассказали, как им удалось спастись

Рэйчел Пачелла смогла укрыться от преступника под столом. По ее словам, когда все закончилась и она уже сидела в машине скорой помощи с травмой головы, полученной во время бойни в редакции, она думала о выпуске нового номера газеты, который должен выйти на следующий день.

«Газеты не будет. Газеты не будет», – думала Пачелла. Однако она оказалась неправа. Уже через несколько часов после штурма редакции, приезда полиции и напряженного ожидания информации о раненных коллегах, репортеры, фотографы и редакторы Gazette работали над пятничным выпуском издания.

Рэйчел Пачелла мчалась в больницу, чтобы узнать о судьбе своих коллег.

«Я думала о том, что мне нужна информация, – рассказала она. – Как журналисту, мне нужна была информация».

Ее коллега криминальный журналист Фил Дэвис также спрятался под своим столом, когда раздался первый выстрел. В первые же минуты он написал пресс-секретарю Департамента полиции Аннаполиса с просьбой о помощи. Позднее, тем же вечером Дэвис начал копаться в архивах, разыскивая информацию о стрелке, который подал в суд на газету в 2012 году за диффамацию (оглашение в прессе позорящих его сведений. – Ред.), что помогло поймать преступника.

Напомним, сейчас Джарроду Рамосу, которого задержали 29 июня, на следующий день после нападения на редакцию газеты, было предъявлено обвинение по 23 пунктам. 38-летний американец обвиняется в убийстве пятерых человек из редакции The Capital Gazette, оставшиеся 18 пунктов обвинения касаются использования огнестрельного оружия.

По мнению полиции, атака на редакцию была спланированной и целенаправленной. В 2011 году Джаррода обвиняли в преследовании и насилии над женщиной, о чем написали в газете Capital. Свою вину преступник признал, однако назвал статью в газете «клеветой» и даже судился с изданием. Однако суд встал на сторону газеты. Спустя семь лет преступник решил «отомстить» редакции.