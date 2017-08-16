Виталию Шабунину объявлено подозрение за избиение видеоблогера

Правоохранители сегодня, 16 августа, объявили подозрение главе общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталию Шабунину по делу о нанесении телесных повреждений видеоблогеру телеканала «Голос народа» Всеволоду Филимоненко, сообщает LB.ua.

"Факт того, что я ударил человека, есть. Но я ударил не журналиста, а провокатора, защищая своих коллег", – сказал Шабунин журналистам перед входомв Днепровский райотдел полиции Киева.

Выйдя из кабинета следователей, он рассказал, что за ночь в деле была изменена квалификация – теперь Филимоненко фигурирует в нем не как журналист.

Главу «Центра противодействия коррупции» подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса («умышленное средней тяжести телесное повреждение»). Максимальный срок наказания по ней – три года заключения.

Меру пресечения Шабунину суд изберет сегодня во второй половине дня.

Между тем медийщики считают, что действия правоохранителей в отношении главы ЦПК являются ничем иным, как расправой власти над антикоррупционерами.

Напомним, конфликт между Шабуниным и Филимоненко произошел 8 июля возле Днепровского военкомата. Видеоблогер утверждает, что Шабунин ударил его за вопрос о том, почему он не служит в зоне АТО. А Шабунин – что ударил за то, что Филимоненко довел до слез его коллегу по ЦПК Александру Устинову.

Фото: Facebook-страница AFEW International