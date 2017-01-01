Выставка о цензуре в искусстве подверглась цензуре

В Литературно-мемориальном музее-квартире Павла Тычины 25 октября открылась вторая часть выставки «Праздник отменен!» в рамках программы Киевской биеннале 2017.

Как сообщается в официальном пресс-релизе, выставка посвящена памяти о революции и феномену цензуры. По словам кураторов, участники выставки «Праздник отменен!» демонстрируют конкретные эпизоды современной истории: декоммунизацию в Украине, акт цензуры в «Мыстецком арсенале» 2013 года, погром выставки Давида Чичкана в Центре визуальной культуры в 2017 году.

Однако на месте, где должна висеть картина скандального художника Давида Чичкана, в день открытия перед зрителями предстал пустой стенд с надписью:

«Работа Давида Чичкана, которая должна экспонироваться в рамках этой выставки, по решению музея не берет участие в выставке из-за обстоятельств предыдущего экспонирования».

Об этом сообщила на своей странице в Facebook посетитель выставки Penzii Aliona.