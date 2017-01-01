Выставка о цензуре в искусстве подверглась цензуре

В Литературно-мемориальном музее-квартире Павла Тычины 25 октября открылась вторая часть выставки «Праздник отменен!» в рамках программы Киевской биеннале 2017.
Как сообщается в официальном пресс-релизе, выставка посвящена памяти о революции и феномену цензуры. По словам кураторов, участники выставки «Праздник отменен!» демонстрируют конкретные эпизоды современной истории: декоммунизацию в Украине, акт цензуры в «Мыстецком арсенале» 2013 года, погром выставки Давида Чичкана в Центре визуальной культуры в 2017 году.
Однако на месте, где должна висеть картина скандального художника Давида Чичкана, в день открытия перед зрителями предстал пустой стенд с надписью:
«Работа Давида Чичкана, которая должна экспонироваться в рамках этой выставки, по решению музея не берет участие в выставке из-за обстоятельств предыдущего экспонирования».
Об этом сообщила на своей странице в Facebook посетитель выставки Penzii Aliona.
Как рассказывает в посте девушка, сначала можно подумать, что стенд – это часть экспозиции, такой художественный ход, который демонстрирует пример цензуры в Украине.
«Но потом во время презентации кураторы начали рассказывать о том, что за три часа до открытия, во время монтажа экспозиции, руководство Музея Тычины отказало в том, чтобы показать одну из работ Давида Чичкана, опасаясь за целостность своих фондов и за безопасность детей, которые ходят в музей, – пишет Алена. – По сути, работа была запрещена не из-за ее содержания, а из-за акта насилия, который был совершен над ней ранее».
Выходит, что на выставке о цензуре ее кураторы подвергают цензуре одну из работ участника программы, и все это происходит в доме автора – Тычины, который и сам когда-то пострадал от советской цензуры. Голова идет кругом от такого театра абсурда.
Возможно, если бы кураторы не оправдывались за свои действия и дали возможность посетителям выставки самим вкладывать контекст в увиденное, все заиграло бы совершенно новыми красками.
Напомню, в начале февраля радикалы в Киеве разгромили выставку современного украинского художника Давида Чичкана. Экспозиция называлась «Втрачена можливість» («Упущенная возможность») и была посвящена событиям в Украине – от Евромайдана до настоящего времени.