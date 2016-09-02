ТЕЛЕКРИТИКА

Выбор редакторов: Лучшие тексты года

Валерий Калныш, Севгиль Мусаева-Боровик, Юрий Марченко и другие о лучших журналистских текстах 2016-го

Общество

Монолог таксиста, жизнеописание Леонарда Коэна, истории крымских татар, выборы в США и как генетика стала главной наукой в Исландии.


«Телекритика» продолжает подводить итоги года. Мы попросили редакторов и журналистов украинских СМИ назвать их любимые тексты (один отечественный и один зарубежный), которые вышли в 2016-ом.

1

«Фокус»: Их Крым

Валерий Калныш, шеф-редактор «РБК-Украина» :

Прежде всего – хороший текст – это длинный текст. Коротких, мощных текстов у нас не было, во всяком случае я такого не припомню. Есть такая байка у старых редакторов, как должна выглядеть идеальная новость, а выглядеть она должна так: «Вчера биржу труда покинул последний безработный». Лучше всех с длинными текстами, по моему мнению, справлялся «Фокус», точнее «Длинный Фокус». В мае там вышел замечательный, хоть и технологически простой. В нем собраны истории крымских татар. Мощные воспоминания, правильные редакторские акценты, замечательное оформление.

2

«Apparat»: Как Исландия стала самой большой генетической лабораторией в мире

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Юрий Марченко, «Платформа»

С этого года «Аппарат» стал украинским изданием и во главе с дерзким Андреем Бродецким успешно вспахивает ниву нашего общего технологического будущего. Нашего в планетарном смысле – вот, например, отличный текст о том, как в Исландии генетика стала едва ли не главной наукой страны. И как одна гордая нация знает все и обо всех вплоть до X века. Нам бы так.

3

«Лига.нет»: Модель Порошенко

Севгиль Мусаева-Боровик, «Украинская правда»:

Это хорошая командная работа всей редакции, проект отвечающий на все вопросы, которые могут возникнуть - не только об окружении или о внешней политике. «Украинская правда», например, делала к этой дате лонгрид именно о группах влияния. Здесь же собрано все. Плюс не могу не отметить инфографику и общее оформление проекта .

4

«L'officiel»: Абсолютный слух Анны Санден

Фото: Сергей Васильев, L'officiel

Ярослав Лодыгин, «Радио Аристократы» :

Я люблю глубокие и честные рассказы о людях, которые выглядят как самостоятельное литературное произведение. Этот текст именно такой.

5

«Reed»: Трамп на проспекте Бандеры

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Глеб Гусев, журналист, куратор Kyiv Academy of Media Arts :

Материал Остапа Кармоди для Reed, возможно, лучшее, что было написано об американских выборах на русском языке.

6

«The New Yorker»: Leonard Cohen makes it Draker

Валерий Калныш, шеф-редактор «РБК-Украина» :

Лучшим текстом этого года я считаю жизнеописание Леонарда Коэна сделанное главным редактором The New Yorker Дэвидом Рэмником. Текст этот появился незадолго до смерти Коэна, и по силе и откровению его можно назвать исчерпывающим итогом жизни великого музыканта.

Этот текст также назвал Ярослав Лодыгин.

7

«Батенька, да вы трансформер»: Ад на колёсах

Юрий Марченко, «Платформа» :

Батенька.ру – это проект нынешнего главреда «Сноба» Егора Мостовщикова. Каким-то совершенно удивительным образом ему удалось собрать под сенью своего медиа талантливых публицистов из разных стран мира. Со всем своим могучим профессионализмом они на голом энтузиазме сочиняют туда опусы на самые бредовые темы. А иногда на серьезные. Но больше все же отрываются. Практически каждый текст на Батеньке хоть чем-то примечателен, но бывают и настоящие шедевры. Как, например, вот этот монолог таксиста с блестящими иллюстрациями и общей атмосферой брани, мора и глада.

8

«Новая газета»: Сны Беслана

Севгиль Мусаева-Боровик, «Украинская правда»:

Тяжелая история, написанная талантливой Еленой Костюченко, которой я как автору симпатизирую давно. Нам очень не хватает таких отчаянных и человечных репортеров, которые думают не о славе, а рассказывают интересные истории о людях

9

«Cracked»: How Half Of America Lost Its F**king Mind

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Глеб Гусев, журналист, куратор Kyiv Academy of Media Arts :

Все же выборы президента США оказались самым грандиозным поп-реалити-шоу 2016 года, да еще и результаты этого шоу повлияли на весь мир. Про Трампа написана уйма аналитики, большая ее часть приходит по разряду «проповедь хору», и тут появляется некто Дэвид Вонг — и в его тексте о том, «почему Америка сошла с ума» столько неподдельных эмоций, столько энергии — что он врезается в память. Материал этот увлекателен, неплохо скомпонован, пестрит неочевидными догадками, но при этом дает некорректный анализ.

10

«The New York Times»: They Are Slaughtering Us Like Animals

Катерина Коберник, «1+1»:

Это эталонное сочетание - эксклюзивный, социально-важный и шокирующий контент . Практически героическая работа журналиста. К тому же, технологически и эстетически правильная подача материала.