Выбор редакторов: Лучшие тексты года

Батенька.ру – это проект нынешнего главреда «Сноба» Егора Мостовщикова. Каким-то совершенно удивительным образом ему удалось собрать под сенью своего медиа талантливых публицистов из разных стран мира. Со всем своим могучим профессионализмом они на голом энтузиазме сочиняют туда опусы на самые бредовые темы. А иногда на серьезные. Но больше все же отрываются. Практически каждый текст на Батеньке хоть чем-то примечателен, но бывают и настоящие шедевры. Как, например, вот этот монолог таксиста с блестящими иллюстрациями и общей атмосферой брани, мора и глада.