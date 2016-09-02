Выбор редакторов: Лучшие тексты года

Монолог таксиста, жизнеописание Леонарда Коэна, истории крымских татар, выборы в США и как генетика стала главной наукой в Исландии.
«Фокус»: Их Крым
Юрий Марченко, «Платформа»
С этого года «Аппарат» стал украинским изданием и во главе с дерзким Андреем Бродецким успешно вспахивает ниву нашего общего технологического будущего. Нашего в планетарном смысле – вот, например, отличный текст о том, как в Исландии генетика стала едва ли не главной наукой страны. И как одна гордая нация знает все и обо всех вплоть до X века. Нам бы так.
«Лига.нет»: Модель Порошенко
Севгиль Мусаева-Боровик, «Украинская правда»:
Это хорошая командная работа всей редакции, проект отвечающий на все вопросы, которые могут возникнуть - не только об окружении или о внешней политике. «Украинская правда», например, делала к этой дате лонгрид именно о группах влияния. Здесь же собрано все. Плюс не могу не отметить инфографику и общее оформление проекта .
«L'officiel»: Абсолютный слух Анны Санден
Ярослав Лодыгин, «Радио Аристократы» :
Я люблю глубокие и честные рассказы о людях, которые выглядят как самостоятельное литературное произведение. Этот текст именно такой.
«Reed»: Трамп на проспекте Бандеры
Глеб Гусев, журналист, куратор Kyiv Academy of Media Arts :
Материал Остапа Кармоди для Reed, возможно, лучшее, что было написано об американских выборах на русском языке.
«The New Yorker»: Leonard Cohen makes it Draker
Валерий Калныш, шеф-редактор «РБК-Украина» :
Лучшим текстом этого года я считаю жизнеописание Леонарда Коэна сделанное главным редактором The New Yorker Дэвидом Рэмником. Текст этот появился незадолго до смерти Коэна, и по силе и откровению его можно назвать исчерпывающим итогом жизни великого музыканта.
Этот текст также назвал Ярослав Лодыгин.
«Батенька, да вы трансформер»: Ад на колёсах
«Новая газета»: Сны Беслана
Севгиль Мусаева-Боровик, «Украинская правда»:
Тяжелая история, написанная талантливой Еленой Костюченко, которой я как автору симпатизирую давно. Нам очень не хватает таких отчаянных и человечных репортеров, которые думают не о славе, а рассказывают интересные истории о людях