«Вести» обязали заключить с государством договор об аренде офиса в «Гулливере»

Медиахолдинг «Вести» должен согласовать условия использования помещений в ТРЦ «Гулливер» с Нацагентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений. Как сообщает «Украинская правда», об этом заявил на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Я рад, что издание «Вести» теперь должно будет обратиться к Национальному агентству по управлению активов и продолжить или заключить с государством соглашение об использовании помещений, а это три этажа «Гулливера», почти пять тысяч квадратных метров. Речь идет о том, сможет ли оно там в дальнейшем использовать украденное имущество", – сказал он, подчеркнув, что правоохранителине посягают на редакционную политику.

В самом же медиахолдинге, как сообщает его пресс-служба, считают, чтоне добившись остановки работы редакции "уголовным преследованием, нападениями подконтрольных радикалов, обысками и силовыми вторжениями правоохранителей в офис", власть прибегла к экономическим инструментам давления.

Там отметили, что договор аренды был рассчитан на долгосрочный период, так как работа редакций предусматривает сложный технологический процесс, функционирование мультимедийного ньюзрума, двух студий прямоэфирного вещания, оснащенных специальным оборудованием, а изменение условий аренды приведет к срыву производственного процесса. "Что расценивается как препятствование журналистской деятельности. Именно поэтому медиахолдинг не намерен покидать офис и будет отстаивать свое право и условия аренды в БЦ «Гулливер»", – подчеркивается в заявлении.

По мнению журналистов, военная прокуратура продолжает заниматься расправой с неугодными СМИ, которые "не вторят провластной риторике и не боятся указывать чиновникам на их ошибки".

"Это политическое давление и прямое вмешательство в работу медиа. Мы не играем в политические игры. Мы будем отстаивать свои права, тем более что закон на нашей стороне", – говорит глава «Медиа холдинга Вести Украина» Ольга Семченко.

Напомним, 14 июля Нацполиция и Военная прокуратура провели обыски в редакции газеты и сайта «Вести» и радио. По словам главного военного прокурора, они проводились в рамках расследования дела о "преступной организации Януковича-Клименко". Правоохранители сообщили, что заблокировали имущество «группировки Януковича-Клименко» на сумму $12 млрд.

Сами же журналисты связывают обыски с выходом журналистского расследования «Вестей.Репортер» о Матиосе.

Фото: korrespondent.net