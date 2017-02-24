Венский суд освободил Фирташа из-под стражи: УП

Суд в Вене освободил украинского бизнесмена, мажоритарного собственника телеканала «Интер» Дмитрия Фирташа из-под стражи под ранее внесенный залог в 125 млн евро.Об этом «Украинской правде» сообщил источник, близкий к защите бизнесмена.

Экстрадиции Фирташа добиваются Испания, где его обвиняют в отмывании денег, и США, где он обвиняется в даче взятки в размере $18,5 млн за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса.

Напомним, 21 февраля Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа в США. Однако окончательное решение об этом должен принять министр юстиции.

Защита бизнесмена заявляла о намерении обжаловать решение суда.

Фото: dmitryfirtash.com