Венский суд обязал Facebook удалять оскорбительные посты всех пользователей

Высший земельный суд Вены постановил, что соцсеть Facebook должна удалять оскорбительные публикации пользователей со всего мира, если они написаны на «языке ненависти», сообщает австрийское изданиеKronen Zeitung.

Таким образом суд отклонил жалобу компании на решение Хозяйственного суда Вены.Иск против Facebook подала Партия зеленых Австрии. Ее лидер Ева Главишниг пострадала от оскорбительных сообщений в соцсети.

Суд постановил, что Facebook должен удалять оскорбительные посты не только в Австрии, но и во всем мире, поскольку только блокировки такого контента недостаточно.Ранее в компании утверждали, что иск к ней может быть подан только в Калифорнии или Ирландии, где расположен ее европейский офис.

Напомним, в течение 2017 года Facebook собирается нанять 3 тыс. модераторов, которые будут работать по всему миру, отслеживая агрессию и другие противоречащие правилам соцсети действия в записях и видео пользователей. Сейчас подобной работой в компании занимается около 4,5 тыс. человек. По словам главы соцсети Марка Цукерберга, рецензенты помогут лучше избавляться от контента, который мы не допустим в Facebook, в том числе разжигающего ненависть.

Фото: Wikimedia.org / Friesehamburg