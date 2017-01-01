Ведущий «UA:Першого» Олесь Терещенко нуждается в помощи для лечения рака

Ведущий программы «Про головне», которая выходит на телеканале «UA:Перший», Олесь Терещенко борется с тяжелой формой рака. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"У меня серьезное испытание. Тяжелая онкологическая болезнь. Я буду сражаться с Божьей помощью! Вчера (1 августа. –ТК) началась химиотерапия. Дорогая – 60 тыс. грн только за один курс. А нужно таких четыре плюс еще шесть с другим препаратом", – рассказал он.

По словам телеведущего, расходы на обследование, тесты в лаборатории за границей, подготовку к лечению уже составили 200 тыс. грн. "Пока лечение в Украине, поскольку затягивать нельзя. Далее – запросы на ведущие клиники Израиля, Германии, Южной Кореи. Я прошу у вас помощи! Я был бы признателен за любое пожертвование!", – написал Терещенко.