Ведущий SNL оскорбил политика, потерявшего глаз

«После того как я переехал обратно в дом своей мамы, я стал обращать внимание на кандидатов, – пошутил Дэвидсон, намекая на свое расставание с певицей Арианой Гранде. – Я понял, что среди них есть очень неприятные (gross) люди».

Перечислив нескольких из них, Дэвидсон остановился на Крэншоу, бывшем морском пехотинце. «Этот парень по-своему крут, – со смехом прокомментировал он. – Вы удивитесь, но он не киллер в порнофильме, а кандидат в конгресс, избирающийся от штата Техас... Извините, я знаю, что он вроде как потерял один глаз».

Сам Крэншоу решил ответить на неудачную шутку после того, как его товарищи по партии подняли волну возмущения в Twitter.