Ведущий SNL оскорбил политика, потерявшего глаз

Пит Дэвидсон подвергся критике из-за характеристики, которую он дал одному из кандидатов от Республиканской партии.
В очередном выпуске Saturday Night Live произошел случай, который запросто можно разбирать в нашей рубрике «Телеэтика»: ведущий Пит Дэвидсон в своем бескомпромиссном стиле проехался по кандидатам в Конгресс. Вот только один из претендентов оказался бывшим военным, который получил инвалидность, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве: Дэн Крэншоу носит повязку, которая, по-видимому, и показалась шутникам из SNL забавной.
«После того как я переехал обратно в дом своей мамы, я стал обращать внимание на кандидатов, – пошутил Дэвидсон, намекая на свое расставание с певицей Арианой Гранде. – Я понял, что среди них есть очень неприятные (gross) люди».
Перечислив нескольких из них, Дэвидсон остановился на Крэншоу, бывшем морском пехотинце. «Этот парень по-своему крут, – со смехом прокомментировал он. – Вы удивитесь, но он не киллер в порнофильме, а кандидат в конгресс, избирающийся от штата Техас... Извините, я знаю, что он вроде как потерял один глаз».
Сам Крэншоу решил ответить на неудачную шутку после того, как его товарищи по партии подняли волну возмущения в Twitter.
Good rule in life: I try hard not to offend; I try harder not to be offended. That being said, I hope @nbcsnl recognizes that vets don’t deserve to see their wounds used as punchlines for bad jokes.— Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) November 4, 2018
«Хорошее правило для жизни: я стараюсь сам никого не оскорблять и еще сильнее стараюсь не принимать оскорбления на свой счет. Надеюсь, SNL понимает, что ветераны не заслуживают использования своих ранений в плохих шутках», – написал он.
«То, что [ведущего] бросила поп-звезда – не повод, чтобы нападать на заслуженного героя войны, который потерял глаз, служа нашей стране», – такое заявление, в свою очередь, сделал Национальный республиканский комитет кандидатов в Конгресс.
Напомним, летом за неудачные шутки аналогичным образом критиковали политическое шоу комика Саши Барона Коэна.