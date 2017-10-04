Ведущие «Першої шпальти», журналисты «Громадського»: кто еще получил Novоmedia Awards

Семь украинских журналистов получили награды премии Novоmedia Awards за компетентное освещение христианских ценностей в своих материалах.
Как сообщается на сайте премии, лауреаты условно былиразделены на три группы: христианские ценности на телевидении, в печатных СМИ и интернет-изданиях.
Так, журналисты и телеведущие Олег Гавриш и Андрей Юхименко получили награду за спецвыпуск программы «Перша шпальта» (телеканала «UA:Перший»), посвященный христианской вере украинских предпринимателей. Также в сфере ТВ отмечена журналистка Кристину Гавриш и ее репортаж в эфире ICTV о визите Ника Вуйчича в Украину за цитирование слов о вере в Бога и Священное писание.
Информагентство «Укринформ» и журналистка Лана Самохвалова удостоены награды за регулярную подготовку и публикацию материалов на темы веры, духовности и жизни церквей. Кроме того, награда досталасьАнастасии Евдокимовой за материал «Когда вера становится действием» в онлайн-журнале The Ukrainians за освещение социального служения священников. А журналисты Евгений Савватеев и Богдан Кинащук получили награду за материал «Вера во время войны. Как конфликт на Донбассе изменил протестантскую церковь» на платформе «Громадське».Журналистка Ольга Скороход стала лауреатом премии за интервью с главой союза церквей ЕХБ Валерием Антонюком в интернет-издании «Цензор.НЕТ».
Среди печатных СМИ ассоциация «Новомедиа» отметила журналистку Аллу Котляр и газету «Зеркало недели», где был опубликован материал «Вера Зои Береговой» и предоставлена газетная полоса для евангельского послания.
Как известно, Novomedia Awards вручается с 2012 года за компетентное освещение христианских и семейных ценностей.
Фото: novomedia.ua
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