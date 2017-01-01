Василия Ломаченко признали лучшим боксером года

Авторитетное издание о боксе Boxing Scene признало главным победителем в этом году украинского боксера, чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.

Издание отмечает, что боксер сочетает в себе лучшие характеристики Мэнни Пакьяо и Флойда Мейвезера-младшего. "Его способность ударить и не пропустить повторяет традиции Мейвезера, хотя их стили совершенно разные. Несмотря на то что у него нет ударной силы Пакьяо, его способность методично доставлять тяжелые удары, кажется, поглощает душу его оппонентов. Последние четыре соперника сдавались в своих углах", – пишет Boxing Scene.