Василия Ломаченко признали лучшим боксером года

Авторитетное издание о боксе Boxing Scene признало главным победителем в этом году украинского боксера, чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко.
Издание отмечает, что боксер сочетает в себе лучшие характеристики Мэнни Пакьяо и Флойда Мейвезера-младшего. "Его способность ударить и не пропустить повторяет традиции Мейвезера, хотя их стили совершенно разные. Несмотря на то что у него нет ударной силы Пакьяо, его способность методично доставлять тяжелые удары, кажется, поглощает душу его оппонентов. Последние четыре соперника сдавались в своих углах", – пишет Boxing Scene.
Среди главных победителей 2017 года также – Энтони Джошуа, Майки Гарсия, Теренса Кроуфорда, а также тандем Флойда Мейвезера и Конора МакГрегора. А среди проигравших издание отмечает Романа Гонсалеса, Сергея Ковалева, Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, Джеймса ДиГейла и Дионтея Уайлдера.
Кроме того, Ломаченко признан боксером года по версии Fightnews, с чем его поздравил президент Петр Порошенко.
В этом рейтинге он опередил абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда. На третьем месте – таиландец Срисакет Сор Рунгвисаи, владеющий поясом WBC во втором наилегчайшем весе.