В зоне АТО умер военкор и телеведущий с общественного Николай Шлапак

Журналист Харьковской областной телерадиокомпании, которая является филиалом Национальной общественной телерадиокомпании Украины, Николай Шлапак умер в больнице Северодонецка. В зоне АТО он находился в командировке.

По словам врачей, причина смерти - расслоение аорты.

Как известно, Николай Шлапак – заслуженный журналист Украины, телеведущий, волонтер и военный корреспондент. Он совершил несколько поездок на Донбасс после начала военного конфликта. В конце марта ему должно было исполниться 36 лет.

Фото: Facebook Николая Шлапака