В здании Reuters в Польше произошла стрельба

В польском городе Гдыня в здании агентства Reuters вчера, 14 ноября, вечером произошла стрельба, сообщает белорусская служба «Радио Свобода».

По одной неофициальной информации, 30-летний белорус, который является сотрудником агенства, поднялся на второй этаж здания с пистолетом Glock и длинноствольным ружьем в руках, зашел в один из залов и начал стрельбу, пытаясь попастьв своего коллегу.

Присутствовавшие там люди в панике начали разбегаться, а один из них набросился на стрелявшего. В результате, жертв удалось избежать, а сам стрелок был арестован полицией.

По словам сотрудников Reuters, мужчина занимался введением в базу данных рапортов фирм и был довольно закрытым человеком, на работе не здоровался с другими, не имел друзей.

Вместе с тем, по словам источников, близких к агентству, инцидент был случайностью: мужчина якобы возвращался с тренировки и хотел показать свой пистолет одному из коллег. Когда же оружие увидели другие, началась паника. При попытке другого сотрудника отобрать у него оружие, случайно произошли два выстрела.

Позже, пишет «Радио Свобода», полиция сообщила, что сегодня дело будет передано в Окружную прокуратуру в Гданьске. "Мы проверяем всю информацию, в том числе и эту версию (случайность. – ТК.). Если бы мы в данный момент подтвердили одну из многочисленный версий, то это была бы спекуляция. Мы хотим все точно выяснить и тогда сможем говорить о деталях", – сказал сотрудник пресс-служба полиции Михал Зянкевич. Пока что стрелявший задержан на 48 часов.

Фото: radiogdansk.pl