В Великобритании запретили fake news

Об этом сообщает MediaMedia.me со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что любимая фраза американского президента Дональда Трампа перестанет фигурировать в британской правительственной переписке, пресс-релизах и всех официальных документах. Чиновникам, конечно, не воспретят употреблять словосочетание в частных разговорах, но в переписках и публичных заявлениях на термин наложено табу. Вместо fake news предложили альтернативу – misinformation или disinformation.

По мнению властей Великобритании, fake news – это «неудачное определение», которое «смешивает в единый котел обычные ошибки и международное вмешательство в демократические процессы». Запрет фразы инициировал британский комитет по культуре, медиа и спорту.