ТЕЛЕКРИТИКА

В Великобритании запретили fake news

Общество

Теперь в официальных документах и заявлениях правительства нельзя использовать этот термин.


Об этом сообщает MediaMedia.me со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что любимая фраза американского президента Дональда Трампа перестанет фигурировать в британской правительственной переписке, пресс-релизах и всех официальных документах. Чиновникам, конечно, не воспретят употреблять словосочетание в частных разговорах, но в переписках и публичных заявлениях на термин наложено табу. Вместо fake news предложили альтернативу – misinformation или disinformation.

По мнению властей Великобритании, fake news – это «неудачное определение», которое «смешивает в единый котел обычные ошибки и международное вмешательство в демократические процессы». Запрет фразы инициировал британский комитет по культуре, медиа и спорту.

Статьи по теме

Главное в разделе

Общество

В прямом эфире «Россия 1» выступила мертвая студентка

Общество

В смерти актрисы «Дизель Шоу» винят водителя

Популярное на Телекритике



Дуся

Муж Камалии рассказал почему, вопреки неверию, инвестирует миллионы долларов в певческую карьеру жены

Бизнес

Мохаммад Захур оценил убытки от сотрудничества с Савиком Шустером в $20 млн

Дуся

«Не день рождения, а поминки»: пользователи сети удивлены концертом к 22-летию «Интера»

Бизнес

Теперь официально. «Зеонбуд» не достроит покрытия эфирного цифрового телевидения