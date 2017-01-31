В Украине значительно снизился уровень интернет-свободы: Freedom House

Уровень интернет-свободы в мире постоянно снижается, а в Украине за последний год такое снижение является одним из крупнейших. Как сообщает «Радио Свобода», об этом говорится в свежем отчете Freedom on the Net международной правозащитной организации Freedom House, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека.

В целом, по данным организации, правительства по всему миру за последний год значительно увеличили свои усилия в манипуляции контентом в соцсетях, что может привести к укреплению авторитарных режимов.Тактики манипуляции и дезинформации сыграли важную роль в выборах не менее 17 стран мира.