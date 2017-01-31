В Украине значительно снизился уровень интернет-свободы: Freedom House

Уровень интернет-свободы в мире постоянно снижается, а в Украине за последний год такое снижение является одним из крупнейших. Как сообщает «Радио Свобода», об этом говорится в свежем отчете Freedom on the Net международной правозащитной организации Freedom House, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека.
В целом, по данным организации, правительства по всему миру за последний год значительно увеличили свои усилия в манипуляции контентом в соцсетях, что может привести к укреплению авторитарных режимов.Тактики манипуляции и дезинформации сыграли важную роль в выборах не менее 17 стран мира.
Некоторые государства, такие как Россия, с помощью таких тактик пытались распространить свое влияние на другие страны. А не менее 30 правительств других государств использовали их для распространения проправительственной мысли или подавления критики внутри страны.
В организации отмечают, что тактики манипуляции контентом в соцсетях стали значительно шире и технически изощреннее, ведь сегодня они включают использование ботов и других распространителей фейковых новостей.
Что касается Украины, то с 2016 года падение уровня интернет-свободы стало одним из крупнейших среди 65 исследуемых стран. По словам исследователей, власти заблокировали российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», поисковую систему «Яндекс» и Mail.ru по соображениям национальной безопасности, в то время как в стране выросли преследования за онлайн-деятельность.
В нашей стране, согласно исследованию, основными тактиками манипуляции контентом в соцсетях является использование проплаченных провластных комментаторов и политических ботов. Незначительно под цензуру попадает критика власти, а также в значительной степени темы, связанные с вооруженным конфликтом. Цензура, как объясняют авторы отчета, проявляет себя, когда государственные органы блокируют или предписывают удалить контент или же, например, задерживают или штрафуют пользователей за размещение контента на конкретные темы.
Напомним, согласно исследованию блога WhoIsHostingThis, Украина является одной из самых свободных интернет-зон в мире.
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