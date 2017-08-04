В Украине запрещены еще два российских фильма и сериал

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные российском сериалу и телефильмам, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет сериале «Сердце не камень» (2012 г.) и телефильме «И все-таки я люблю» (2007 г.) и российско-украинском фильме «Тариф «Счастливая семья» (2013 г.).
Как объясняют в Госкино, решение принято на основании заключения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов, закона «О кинематографии» и Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета министров.
"Согласно ст. 15-1 закона «О кинематографии», в Украине запрещается распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий. Этот запрет распространяется на распространение и демонстрацию любых фильмов независимо от страны происхождения, произведенных после 1 августа 1991 года", – уточняют в ведомстве.
Напомним, в июле Госкино запретило показ сериалов «Офицерские жены» (Украина, 2015 г.) и «Задача особой важности. Операция «Тайфун» (Россия, 2013 г.).